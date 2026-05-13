Атака дронов РФ по Ровенщине — количество жертв возросло

В Ровенской области в результате массированной вражеской атаки 13 мая три человека погибли, также сообщают, что количество раненых возросло до шести.

Об этом сообщает полиция области.

Как отмечается, предварительно известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом. На территории региона повреждены дома и автомобили.

На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели. Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления.

Атака беспилотников в Ровенскую область продолжается. Население призывают находиться в безопасных местах.