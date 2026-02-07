В Ровенской области погиб человек в результате утренней атаки РФ
Дата публикации

шахед
Источник:  Рівненська ОДА

В Ровенской области 7 февраля в результате ракетно-дроновой атаки погиб мужчина. Также известно о двух пострадавших и разрушении критической инфраструктуры и жилых домов.

Главные тезисы

  • Гибель человека в Ровенской области в результате ракетно-дроновой атаки РФ.
  • Два человека получили ранения, инфраструктура и жилые дома повреждены в результате атаки.
  • Ровенщина стала целью вражеской ракетно-дроновой атаки, вызвав обесточивание и проблемы с водоснабжением.

Человек погиб во время атаки РФ на Ровенщину

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина.

В Ровенской области в результате воздушной атаки также ранены два человека, повреждена критическая инфраструктура и жилые дома.

Ровенщина подверглась воздушной атаке врага. Есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры. По предварительной информации, два человека получили ранения.

По его словам, в настоящее время в области есть обесточивание, возможны проблемы с водоснабжением. Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
