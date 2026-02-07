В Ровенской области погиб человек в результате утренней атаки РФ

В Ровенской области 7 февраля в результате ракетно-дроновой атаки погиб мужчина. Также известно о двух пострадавших и разрушении критической инфраструктуры и жилых домов.

Человек погиб во время атаки РФ на Ровенщину

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина.

В Ровенской области в результате воздушной атаки также ранены два человека, повреждена критическая инфраструктура и жилые дома.

По его словам, в настоящее время в области есть обесточивание, возможны проблемы с водоснабжением. Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.