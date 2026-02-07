На Рівненщині загинула людина внаслідок ранкової атаки РФ

На Рівненщині 7 лютого унаслідок ракетно-дронової атаки загинув чоловік. Також відомо про двох потраждалих та руйнацію критичної інфраструктури і житлових будинків.

Людина загинула під час атаки РФ на Рівненщину

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину загинув чоловік.

На Рівненщині унаслідок повітряної атаки також поранені двоє людей, пошкоджена критична інфраструктура та житлові будинки.

Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.

За його словами, наразі в області є знеструмлення, можливі проблеми з водопостачанням. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.