На Рівненщині загинула людина внаслідок ранкової атаки РФ

На Рівненщині 7 лютого унаслідок ракетно-дронової атаки загинув чоловік. Також відомо про двох потраждалих та руйнацію критичної інфраструктури і житлових будинків.
Головні тези:
- Рівненщина стала ареною ракетно-дронової атаки РФ, що призвело до загибелі людини та пошкодження інфраструктури.
- На жаль, унаслідок ракетно-дронової атаки на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
- Поранені люди та шкоди нещасним внаслідок атаки призвели до знеструмлення та можливих проблем з водопостачанням в області.
Людина загинула під час атаки РФ на Рівненщину
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину загинув чоловік.
На Рівненщині унаслідок повітряної атаки також поранені двоє людей, пошкоджена критична інфраструктура та житлові будинки.
За його словами, наразі в області є знеструмлення, можливі проблеми з водопостачанням. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-