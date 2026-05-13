Атака дронів РФ по Рівненщині — кількість жертв зросла
Джерело:  online.ua

На Рівненщині внаслідок масованої ворожої атаки 13 травня троє людей загинули, також повідомляють, що кількість поранених зросла до шести.

Головні тези:

  • За даними поліції, на Рівненщині загинули 3 людей і 6 отримали поранення внаслідок атаки дронів РФ.
  • Ворожі удари спричинили значні матеріальні збитки цивільній інфраструктурі: пошкоджені будинки та автомобілі.

Російські шахеди вбили 3 людей на Рівненщині

Про це повідомляє поліція області.

Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених.

Як зазначається, попередньо відомо про влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі.

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину.

Атака безпілотників на Рівненщину триває. Населення закликають перебувати у безпечних місцях.

