Атака дронів РФ по Рівненщині — кількість жертв зросла

На Рівненщині внаслідок масованої ворожої атаки 13 травня троє людей загинули, також повідомляють, що кількість поранених зросла до шести.
Головні тези:
- За даними поліції, на Рівненщині загинули 3 людей і 6 отримали поранення внаслідок атаки дронів РФ.
- Ворожі удари спричинили значні матеріальні збитки цивільній інфраструктурі: пошкоджені будинки та автомобілі.
Російські шахеди вбили 3 людей на Рівненщині
Про це повідомляє поліція області.
Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених.
Як зазначається, попередньо відомо про влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі.
Атака безпілотників на Рівненщину триває. Населення закликають перебувати у безпечних місцях.
