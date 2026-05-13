Масована атака Росії на Україну — на Рівненщині загинули 2 людини

Протягом 13 травня російські загарбники продовжують масовано атакувати українські міста та села ударними дронами. На Рівненщині сталось влучання в житловий будинок: загинули 2 мирних мешканців, а ще 4 постраждали. Також про потерпілих повідомляють в Одеській області.
Головні тези:
- Росія розпочала комбінований та тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
- Не ігноруйте повітряну тривогу, адже ворог також атакує цивільних.
Наслідки атаки Росії на Україну 13 травня
З офіційною заявою з цього приводу виступив глава Рівненської ОДА Олександр Коваль.
За його словами, повітряна атака російських загарбників на регіон триває досі.
Коваль підтвердив влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок.
Окрім того, повідомляється про двох постраждалих місцевих мешканців внаслідок ворожої атаки на Одесу.
Їх уже довезли медичного закладу — потерпілі отримують усю необхідна допомога.
На місці працюють екстрені та міські служби. Розгорнуто оперативний штаб.
