Масована атака Росії на Україну — на Рівненщині загинули 2 людини

Протягом 13 травня російські загарбники продовжують масовано атакувати українські міста та села ударними дронами. На Рівненщині сталось влучання в житловий будинок: загинули 2 мирних мешканців, а ще 4 постраждали. Також про потерпілих повідомляють в Одеській області.

Наслідки атаки Росії на Україну 13 травня

З офіційною заявою з цього приводу виступив глава Рівненської ОДА Олександр Коваль.

За його словами, повітряна атака російських загарбників на регіон триває досі.

Коваль підтвердив влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок.

За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені. Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях. Олександр Коваль Глава Рівненської ОДА

Окрім того, повідомляється про двох постраждалих місцевих мешканців внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Їх уже довезли медичного закладу — потерпілі отримують усю необхідна допомога.

На місці працюють екстрені та міські служби. Розгорнуто оперативний штаб.