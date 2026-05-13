"Паради закінчено. ФАЙЄР!". Мадяр розпочав новий сезон "бавовни" в Росії
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді звернув увагу на те, що Росія не захотіла продовжувати навіть частковий режим тиші, тому воїни СБС почали знову знищувати військові цілі на території країни-агресорки та ТОТ.

Головні тези:

  • Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський".
  • Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області РФ.

Мадяр та СБС розпочинають новий сезон “полювання” на російські цілі

Паради закінчено. ФАЙЄР! Термінал «Тамань нафтогаз» та Астраханський ГПЗ вночі 13 травня добряче покоштоловали вогню Волелюбного Українського Птаху.

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Мадяр звертає увагу на те, що газопереробний завод “Астраханський” — один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Ба більше, він є ключовим виробником сірки для вибухівки та забезпечує понад 2/3 російського виробництва для потреб ВПК.

Що важливо розуміти, потужність заводу сягає 12 млрд кубічних метрів газу щорічно.

Також під удар воїнів СБС потрапив нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» (нп ВОЛНА, Краснодарський край, РФ) — комплексу перентажувального терміналу СВГ (скрапленого вуглеводневого газу) і нафтового терміналу загальною потужністю 19,9 млн. т. на рік.

Астрахань ISTAR: горіння резервуарів з дистилятом газового конденсату, складів з комовою сіркою, складу нафтопродуктів разом з естакадами, уражено щонайменше одну з установок переробки. ГПЗ у Астрахані ввічливо прикурили Птахи 1 оц СБС разом з іншим підрозділом глибинного ураження СОУ, — повідомляє Мадяр.

