"Парады закончены. ФАЙЕР!". Мадяр начал новый сезон "бавовны" в России
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди обратил внимание на то, что Россия не захотела продолжать даже частичный режим тишины, поэтому воины СБС снова начали уничтожать военные цели на территории страны-агрессорки и ВОТ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины поразили установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский".
  • Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода "Астраханский" в Астраханской области РФ.

Парады окончены. ФАЙЕР! Терминал «Тамань нефтегаз» и Астраханский ГПЗ ночью 13 мая изрядно попробовали огня Украинской Птицы.

Мадяр обращает внимание на то, что газоперерабатывающий завод "Астраханский" — один из крупнейших в мире газохимических комплексов.

Более того, он является ключевым производителем серы для взрывчатки и обеспечивает более 2/3 российского производства для нужд ВПК.

Что важно понимать, мощность завода составляет 12 млрд кубических метров газа ежегодно.

Также под удар воинов СБС попал нефтяной терминал «Таманнефтегаз» (НП ВОЛНА, Краснодарский край, РФ) — комплекса перентажного терминала СВГ (сжиженного углеводородного газа) и нефтяного терминала общей мощностью 19,9 млн. т. в год.

Астрахань ISTAR: горение резервуаров с дистиллятом газового конденсата, составов с комовой серой, состава нефтепродуктов вместе с эстакадами, поражена по меньшей мере одна из установок переработки. ГПЗ в Астрахани вежливо прикурили Птицы 1 оц ССС вместе с другим подразделением глубинного поражения СОУ, — сообщает Мадяр.

