Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди обратил внимание на то, что Россия не захотела продолжать даже частичный режим тишины, поэтому воины СБС снова начали уничтожать военные цели на территории страны-агрессорки и ВОТ.

Мадяр и СБС начинают новый сезон "охоты" на российские цели

Парады окончены. ФАЙЕР! Терминал «Тамань нефтегаз» и Астраханский ГПЗ ночью 13 мая изрядно попробовали огня Украинской Птицы. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Мадяр обращает внимание на то, что газоперерабатывающий завод "Астраханский" — один из крупнейших в мире газохимических комплексов.

Более того, он является ключевым производителем серы для взрывчатки и обеспечивает более 2/3 российского производства для нужд ВПК.

Что важно понимать, мощность завода составляет 12 млрд кубических метров газа ежегодно.

Также под удар воинов СБС попал нефтяной терминал «Таманнефтегаз» (НП ВОЛНА, Краснодарский край, РФ) — комплекса перентажного терминала СВГ (сжиженного углеводородного газа) и нефтяного терминала общей мощностью 19,9 млн. т. в год.