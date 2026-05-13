Массированная атака РФ на Украину — в Ровенской области погибли 2 человека

В течение 13 мая российские захватчики продолжают массированно атаковать украинские города и деревни ударными дронами. На Ровенщине произошло попадание в жилой дом: погибли 2 мирных жителя, а еще 4 пострадали. Также о потерпевших сообщают в Одесской области.
Главные тезисы
- Россия начала комбинированный и продолжительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
- Не игнорируйте воздушную тревогу, ведь враг также атакует гражданских.
Последствия атаки России на Украину 13 мая
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.
По его словам, воздушная атака российских захватчиков на регион продолжается и сейчас.
Коваль подтвердил попадание в гражданскую инфраструктуру, в том числе жилой дом.
Кроме того, сообщается о двух пострадавших местных жителях в результате вражеской атаки на Одессу.
Их уже довезли в медицинское учреждение — пострадавшие получают всю необходимую помощь.
На месте работают экстренные и городские службы. Развернут оперативный штаб.
