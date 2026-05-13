Массированная атака РФ на Украину — в Ровенской области погибли 2 человека
Источник:  online.ua

В течение 13 мая российские захватчики продолжают массированно атаковать украинские города и деревни ударными дронами. На Ровенщине произошло попадание в жилой дом: погибли 2 мирных жителя, а еще 4 пострадали. Также о потерпевших сообщают в Одесской области.

Главные тезисы

  • Россия начала комбинированный и продолжительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
  • Не игнорируйте воздушную тревогу, ведь враг также атакует гражданских.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

По его словам, воздушная атака российских захватчиков на регион продолжается и сейчас.

Коваль подтвердил попадание в гражданскую инфраструктуру, в том числе жилой дом.

По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены. Враг продолжает атаковать область. Поэтому оставайтесь в укрытиях.

Кроме того, сообщается о двух пострадавших местных жителях в результате вражеской атаки на Одессу.

Их уже довезли в медицинское учреждение — пострадавшие получают всю необходимую помощь.

На месте работают экстренные и городские службы. Развернут оперативный штаб.

Предварительно повреждено более 200 окон. Сотрудники районной администрации предоставляют жителям консультации по получению компенсации из городского бюджета и по программе «єВідновлення». Детали уточняются.

