Массированная атака РФ на Украину — в Ровенской области погибли 2 человека

В течение 13 мая российские захватчики продолжают массированно атаковать украинские города и деревни ударными дронами. На Ровенщине произошло попадание в жилой дом: погибли 2 мирных жителя, а еще 4 пострадали. Также о потерпевших сообщают в Одесской области.

Последствия атаки России на Украину 13 мая

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

По его словам, воздушная атака российских захватчиков на регион продолжается и сейчас.

Коваль подтвердил попадание в гражданскую инфраструктуру, в том числе жилой дом.

По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены. Враг продолжает атаковать область. Поэтому оставайтесь в укрытиях. Александр Коваль Глава Ровенской ОГА

Кроме того, сообщается о двух пострадавших местных жителях в результате вражеской атаки на Одессу.

Их уже довезли в медицинское учреждение — пострадавшие получают всю необходимую помощь.

На месте работают экстренные и городские службы. Развернут оперативный штаб.