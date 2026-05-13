Зеленский предлагает странам Европы подписать двусторонние Drone deals

Зеленский выступил с оборонным предложением для стран ЕС

Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите Бухарестской девятки.

Я считаю, что всем нам нужны двусторонние Drone deals — соглашения, которые помогут интегрировать каждую часть национальной обороны, чтобы мы могли отвечать на современные угрозы, используя европейские возможности по производству и экспертизе Украины, доказанной в реальной обороне во время реальной войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что уже предложил Drone deal Европейскому Союзу, но, по его мнению, эта система должна развиваться как на уровне европейских институций, так и на уровне стран.

Важность украинской экспертизы Президент обусловил тем, что во время войны технологии быстро меняются и только опыт может показать, какие из них реально работают.

Просто сейчас многие могут подумать, что в современных военных действиях основное — просто иметь инструменты, такие как перехватчики, различные типы дронов, системы РЭБ. Но реальность современной войны такова, что военные технологии меняются очень быстро каждый день. Недостаточно просто иметь инструменты — вам также нужна реальная экспертиза в использовании этих систем и такая же скорость адаптации, как и у угроз. Просто сейчас только мы имеем эту экспертизу.

Он призвал объединить европейские возможности и украинский опыт для укрепления безопасности. В частности, по его словам, это можно сделать, активно используя возможности программы SAFE, «дающей Европе возможность перевооружиться сейчас и адаптировать наше европейское оборонное производство к современным вызовам».