Зеленский предлагает странам Европы подписать двусторонние Drone deals

Президент Владимир Зеленский предложил странам Европы заключить с Украиной двусторонние Drone deals; По его словам, это существенно укрепит безопасность континента.
Главные тезисы
- Зеленский предлагает странам Европы заключить двусторонние Drone deals для укрепления безопасности континента.
- Опыт Украины в сфере обороны во время войны делает ее экспертом в области военных технологий.
Зеленский выступил с оборонным предложением для стран ЕС
Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите Бухарестской девятки.
Он отметил, что уже предложил Drone deal Европейскому Союзу, но, по его мнению, эта система должна развиваться как на уровне европейских институций, так и на уровне стран.
Важность украинской экспертизы Президент обусловил тем, что во время войны технологии быстро меняются и только опыт может показать, какие из них реально работают.
Он призвал объединить европейские возможности и украинский опыт для укрепления безопасности. В частности, по его словам, это можно сделать, активно используя возможности программы SAFE, «дающей Европе возможность перевооружиться сейчас и адаптировать наше европейское оборонное производство к современным вызовам».
