Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией

Обмен пленными «1000 на 1000» Украины и России готовится и должен быть произведен.
Главные тезисы
- Президент Украины заявил о приближении обмена пленными «1000 на 1000» между Украиной и Россией.
- Американская сторона берет на себя гарантии выполнения соглашений об обмене пленными между странами.
Обмен пленными с Россией готовится —Зеленский
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, «продолжаются сейчас наши контакты с американской стороной о гарантиях — гарантиях выполнения недавно достигнутых договоренностей и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки».
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что лидеры России и Украины согласились на трехдневное прекращение огня и обмен пленными по его просьбе.
