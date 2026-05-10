Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией

Обмен пленными «1000 на 1000» Украины и России готовится и должен быть произведен.

Главные тезисы

  • Президент Украины заявил о приближении обмена пленными «1000 на 1000» между Украиной и Россией.
  • Американская сторона берет на себя гарантии выполнения соглашений об обмене пленными между странами.

Обмен пленными с Россией готовится —Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, «продолжаются сейчас наши контакты с американской стороной о гарантиях — гарантиях выполнения недавно достигнутых договоренностей и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки».

Обмен пленных — тысяча на тысячу — готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы. Украинский Координационный штаб передал списки тысячи российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активна в обеспечении выполнения договоренностей.

Президент Украины

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что лидеры России и Украины согласились на трехдневное прекращение огня и обмен пленными по его просьбе.

