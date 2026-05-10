Россия не соблюдает тишину на фронте — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день, за 11 мая, не было массированных атак России по Украине — ракетных ударов, авиационных. Но во фронтовых районах, в общинах у фронта покоя не было.

Россия нарушает перемирие на фронте — Зеленский

Зеленский сообщил, что россияне продолжают свою штурмовую активность в тех направлениях, которые для них ключевые.

Есть обстрелы, были дроновые удары разных типов на фронте. За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе. То есть на фронте русская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подтвердил, что и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

В дальнейшем мы будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимы.