Россия не соблюдает тишину на фронте — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день, за 11 мая, не было массированных атак России по Украине — ракетных ударов, авиационных. Но во фронтовых районах, в общинах у фронта покоя не было.

Главные тезисы

  • Зеленский обвинил российскую армию в нарушении тишины на фронте, отметив массированные штурмовые акции и обстрелы.
  • Украинские подразделения активно защищают свои позиции в ответ на действия российской стороны.

Россия нарушает перемирие на фронте — Зеленский

Зеленский сообщил, что россияне продолжают свою штурмовую активность в тех направлениях, которые для них ключевые.

Есть обстрелы, были дроновые удары разных типов на фронте. За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе. То есть на фронте русская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно.

Зеленский подтвердил, что и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

В дальнейшем мы будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимы.

Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение — мы это показали своей дальнобойностью. Украина по этому поводу ведет себя всегда четко и честно.

