Россия не соблюдает тишину на фронте — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день, за 11 мая, не было массированных атак России по Украине — ракетных ударов, авиационных. Но во фронтовых районах, в общинах у фронта покоя не было.
Главные тезисы
- Зеленский обвинил российскую армию в нарушении тишины на фронте, отметив массированные штурмовые акции и обстрелы.
- Украинские подразделения активно защищают свои позиции в ответ на действия российской стороны.
Россия нарушает перемирие на фронте — Зеленский
Зеленский сообщил, что россияне продолжают свою штурмовую активность в тех направлениях, которые для них ключевые.
Зеленский подтвердил, что и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.
Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение — мы это показали своей дальнобойностью. Украина по этому поводу ведет себя всегда четко и честно.
