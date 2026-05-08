Зеленский разрешил России провести парад 9 мая в Москве — указ
Президент Владимир Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая 2026 г. и приказал исключить на время парада территориальный квадрат Красной площади из плана применения украинского вооружения.

Главные тезисы

  • Президент Украины разрешил проведение парада в Москве 9 мая 2026 года по гуманитарным причинам.
  • Указ исключает территорию Красной площади из плана применения украинского вооружения на время парада.

Зеленский подписал указ о разрешении на проведение российского парада в Москве

Соответствующий указ №374/2026 от 8 мая обнародован на сайте главы государства.

Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация).

На время парада с 10 часов утра по Киеву 9 мая 2026 года территориальный квадрат Красной площади Президент постановил исключить из плана применения украинского вооружения.

Квадрат Красной площади:

  • 55.754413 37.617733

  • 55.755205 37.619181

  • 55.753351 37.622854

  • 55.752504 37.621538

Указ вступает в силу дня подписания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что между Россией и Украиной будет введено трехдневное перемирие с 9 по 11 мая.

Украина получила согласие России провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

