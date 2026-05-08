Зеленський дозволив Росії провести парад 9 травня у Москві — указ

Президент Володимир Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня 2026 року та наказав виключити на час параду територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.
Головні тези:
- Президент Зеленський дозволив проведення параду у Москві 9 травня 2026 року за гуманітарними міркуваннями.
- Указ передбачає виключення території Красної площі з плану застосування українського озброєння на час параду.
Зеленський підписав указ про дозвіл проведення російського параду у Москві
Відповідний указ №374/2026 від 8 травня оприлюднений на сайті глави держави.
На час параду з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року територіальний квадрат Красної площі Президент постановив виключити з плану застосування українського озброєння.
Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538
Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що між Росією та Україною буде запроваджене триденне перемир’я з 9 по 11 травня.
Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-