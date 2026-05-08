Зеленський дозволив Росії провести парад 9 травня у Москві — указ
Президент Володимир Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня 2026 року та наказав виключити на час параду територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.

Головні тези:

  • Президент Зеленський дозволив проведення параду у Москві 9 травня 2026 року за гуманітарними міркуваннями.
  • Указ передбачає виключення території Красної площі з плану застосування українського озброєння на час параду.

Зеленський підписав указ про дозвіл проведення російського параду у Москві

Відповідний указ №374/2026 від 8 травня оприлюднений на сайті глави держави.

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року територіальний квадрат Красної площі Президент постановив виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

  • 55.754413 37.617733

  • 55.755205 37.619181

  • 55.753351 37.622854

  • 55.752504 37.621538

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що між Росією та Україною буде запроваджене триденне перемир’я з 9 по 11 травня.

Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

