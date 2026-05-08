Зеленський заявив про триденне перемир'я та обмін полоненими з РФ за посередництва США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три дні перемир'я з РФ та обмін 1000 полонених.
Головні тези:
- Зеленський ініціював триденне перемир'я з РФ та обмін 1000 полонених під посередництвом США.
- Україна акцентує на важливості звільнення військовополонених та робить кроки для повернення своїх громадян із російського полону.
Україна погодилася на триденне перемир’я з РФ
Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з українськими далекобійними санкціями.
Зеленський заявив, що сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.
Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-