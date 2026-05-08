Зеленський заявив про триденне перемир'я та обмін полоненими з РФ за посередництва США
Президент України Володимир Зеленський повідомив про три дні перемир'я з РФ та обмін 1000 полонених.

Головні тези:

  • Зеленський ініціював триденне перемир'я з РФ та обмін 1000 полонених під посередництвом США.
  • Україна акцентує на важливості звільнення військовополонених та робить кроки для повернення своїх громадян із російського полону.

Україна погодилася на триденне перемир’я з РФ

Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з українськими далекобійними санкціями.

Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме — звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. 

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський заявив, що сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.

Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.

Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Слава Україні!

