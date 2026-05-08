Зеленский заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными с РФ при посредничестве США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех днях перемирия с РФ и обмене 1000 пленных.

На днях было много обращений и сигналов по поводу конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с украинскими дальнобойными санкциями.

Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленников, которых можно вернуть домой. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заявил, что сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена.