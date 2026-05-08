Зеленский заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными с РФ при посредничестве США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех днях перемирия с РФ и обмене 1000 пленных.
Главные тезисы
- Зеленский инициировал трехдневное перемирие с Россией и обмен 1000 пленных при посредничестве США.
- Украина акцентирует важность освобождения военнопленных и предпринимает шаги для возвращения своих граждан из российского плена.
Украина согласилась на трехдневное перемирие с РФ
На днях было много обращений и сигналов по поводу конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с украинскими дальнобойными санкциями.
Зеленский заявил, что сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.
Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена.
