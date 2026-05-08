Зеленский заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными с РФ при посредничестве США
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными с РФ при посредничестве США

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех днях перемирия с РФ и обмене 1000 пленных.

Главные тезисы

  • Зеленский инициировал трехдневное перемирие с Россией и обмен 1000 пленных при посредничестве США.
  • Украина акцентирует важность освобождения военнопленных и предпринимает шаги для возвращения своих граждан из российского плена.

Украина согласилась на трехдневное перемирие с РФ

На днях было много обращений и сигналов по поводу конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с украинскими дальнобойными санкциями.

Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленников, которых можно вернуть домой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заявил, что сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена.

Благодарю Президента Соединенных Штатов и его команду за результативное дипломатическое участие. Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат исполнение договоренностей российской стороной. Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нарушила пасхальное перемирие уже более 2300 раз
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2026 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично заявил Трампу о готовности России к очередному "перемирию"
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленський

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?