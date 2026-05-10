Росія не дотримується тиші на фронті — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що станом на зараз, за 11 травня, не було масованих атак Росії по Україні — ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було.
Головні тези:
- Російська армія порушує тишу на фронті, здійснюючи штурмові акції та обстріли.
- Українські підрозділи діють відповідно, захищаючи свої позиції.
- Україна обіцяє негайно відповісти на будь-які російські масовані атаки.
Росія порушує перемир’я на фронті — Зеленський
Зеленський повідомив, що росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові.
Зеленський підтвердив, що вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
Відстань при цьому вже має все менше значення — ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно.
