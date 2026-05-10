Росія не дотримується тиші на фронті — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не дотримується тиші на фронті — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що станом на зараз, за 11 травня, не було масованих атак Росії по Україні — ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було.

Головні тези:

  • Російська армія порушує тишу на фронті, здійснюючи штурмові акції та обстріли.
  • Українські підрозділи діють відповідно, захищаючи свої позиції.
  • Україна обіцяє негайно відповісти на будь-які російські масовані атаки.

Росія порушує перемир’я на фронті — Зеленський

Зеленський повідомив, що росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові.

Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський підтвердив, що вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни — наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними.

Відстань при цьому вже має все менше значення — ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські далекобійні санкції рухаються назустріч об'єктам військової інфраструктури РФ — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський дозволив Росії провести парад 9 травня у Москві — указ
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?