Росія не дотримується тиші на фронті — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що станом на зараз, за 11 травня, не було масованих атак Росії по Україні — ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було.

Росія порушує перемир’я на фронті — Зеленський

Зеленський повідомив, що росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові.

Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський підтвердив, що вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни — наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними.