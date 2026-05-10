Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими з Росією
Обмін полоненими «1000 на 1000» України та Росії готується і має бути проведений.

Головні тези:

  • Президент України оголосив про наближення обміну полоненими між Україною та Росією.
  • Американська сторона бере на себе гарантії виконання угод про обмін полоненими між країнами.

Обмін полоненими з Росією готується — Зеленський

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, «тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії — гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки».

Обмін полонених — тисячу на тисячу — готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей.

Раніше президент США Дональд Трамп наголосив, що лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими на його прохання.

