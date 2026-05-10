Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими з Росією

Обмін полоненими «1000 на 1000» України та Росії готується і має бути проведений.
Головні тези:
- Президент України оголосив про наближення обміну полоненими між Україною та Росією.
- Американська сторона бере на себе гарантії виконання угод про обмін полоненими між країнами.
Обмін полоненими з Росією готується — Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, «тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії — гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки».
Раніше президент США Дональд Трамп наголосив, що лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими на його прохання.
