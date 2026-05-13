Зеленський пропонує країнам Європи підписати двосторонні Drone deals

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Європи укласти з Україною двосторонні Drone deals; за його словами, це суттєво зміцнить безпеку континенту.

  • Досвід України в області оборони під час реальної війни відповідає на сучасні загрози, що робить її експертом в галузі військових технологій.

Зеленський виступив з оборонною пропозицією для країн ЄС

Про це глава держави заявив під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки.

Я вважаю, що всім нам потрібні двосторонні Drone deals — угоди, які допоможуть інтегрувати кожну частину національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи європейські спроможності із виробництва та експертизу України, яка доведена в реальній обороні під час реальної війни.

Володимир Зеленський

Він зазначив, що вже запропонував Drone deal Європейському Союзу, але, на його думку, ця система має розвиватися «як на рівні європейських інституцій, так і на рівні країн».

Важливість української експертизи Президент обумовив тим, що під час війни технології швидко змінюються, і лише досвід може показати, які з них реально працюють.

Просто зараз багато хто може подумати, що у сучасних військових діях основне — це просто мати інструменти, такі як перехоплювачі, різні типи дронів, системи РЕБ. Але реальність сучасної війни така, що військові технології змінюються дуже швидко, кожного дня. Недостатньо просто мати інструменти — вам також потрібна реальна експертиза у використанні цих систем і така ж швидкість адаптації, як і у самих загроз. Просто зараз лише ми маємо цю експертизу.

Він закликав об’єднати європейські спроможності та український досвід для зміцнення безпеки. Зокрема, за його словами, це можна зробити, активно використовуючи можливості програми SAFE, «яка дає Європі можливість переозброїтися зараз та адаптувати наше європейське оборонне виробництво до сучасних викликів».

