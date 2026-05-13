Зеленський пропонує країнам Європи підписати двосторонні Drone deals

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Європи укласти з Україною двосторонні Drone deals; за його словами, це суттєво зміцнить безпеку континенту.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Європи укласти двосторонні Drone deals для зміцнення безпеки континенту.
- Досвід України в області оборони під час реальної війни відповідає на сучасні загрози, що робить її експертом в галузі військових технологій.
Зеленський виступив з оборонною пропозицією для країн ЄС
Про це глава держави заявив під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки.
Він зазначив, що вже запропонував Drone deal Європейському Союзу, але, на його думку, ця система має розвиватися «як на рівні європейських інституцій, так і на рівні країн».
Важливість української експертизи Президент обумовив тим, що під час війни технології швидко змінюються, і лише досвід може показати, які з них реально працюють.
Він закликав об’єднати європейські спроможності та український досвід для зміцнення безпеки. Зокрема, за його словами, це можна зробити, активно використовуючи можливості програми SAFE, «яка дає Європі можливість переозброїтися зараз та адаптувати наше європейське оборонне виробництво до сучасних викликів».
