За все удары по Украине Россия получит справедливый ответ — Зеленский

На сегодня известно уже о пяти погибших в Киеве из-за ночной российской атаки. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв российской агрессии.

Зеленский заявил об ответных ударах по России на террор мирной Украины

Зеленский сообщил, что около 40 человек были ранены сегодня в столице.

Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Два человека ранены в Одесской области. В общей сложности 180 объектов повреждены по стране, и из них только обычных жилых домов более 50. Владимир Зеленский Президент

Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел, и россияне не могли не знать, какую машину они атакуют.

В машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации. К счастью, никто не пострадал. Представители миссии были эвакуированы.

Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент ущерба — более 93%.