За все удары по Украине Россия получит справедливый ответ — Зеленский
На сегодня известно уже о пяти погибших в Киеве из-за ночной российской атаки. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв российской агрессии.

Зеленский сообщил, что около 40 человек были ранены сегодня в столице.

Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Два человека ранены в Одесской области. В общей сложности 180 объектов повреждены по стране, и из них только обычных жилых домов более 50.

Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел, и россияне не могли не знать, какую машину они атакуют.

В машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации. К счастью, никто не пострадал. Представители миссии были эвакуированы.

Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент ущерба — более 93%.

Конечно, надо повыше. И, конечно, наиболее сложно защищаться от баллистики. Благодарю всех, кто нам помогает в этом. За все эти удары будет справедлив ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать полностью. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной.

