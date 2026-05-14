За все удары по Украине Россия получит справедливый ответ — Зеленский

На сегодня известно уже о пяти погибших в Киеве из-за ночной российской атаки. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв российской агрессии.
Главные тезисы
- Украина столкнулась с последствиями ночных российских атак, приведшими к гибели и ранениям десятков человек.
- Президент Зеленский подчеркивает необходимость справедливого ответа на действия России и поддержки международных санкций против нее.
Зеленский заявил об ответных ударах по России на террор мирной Украины
Зеленский сообщил, что около 40 человек были ранены сегодня в столице.
Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел, и россияне не могли не знать, какую машину они атакуют.
В машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации. К счастью, никто не пострадал. Представители миссии были эвакуированы.
Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент ущерба — более 93%.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-