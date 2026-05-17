Война вполне предсказуемо возвращается в Россию — Зеленский о дальнобойных ударах ВСУ

Дальнобойность Украины значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире. Война возвращается к российской "родной гавани".
Главные тезисы
- Дальнобойность Украины значительно меняет ситуацию на фронте и восприятие российской войны в мире.
- Удары ВСУ достигают целей на расстоянии более 500 км, что представляет серьезную угрозу для российских объектов.
Удары ВСУ возвращают войну в Россию — Зеленский
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что украинская дальнобойность — это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
Многие партнеры сейчас дают сигналы, которые видят, что происходит и как все изменилось и в настроении этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти по несправедливой захватнической войне против другого народа — именно против народа.
