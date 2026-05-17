Война вполне предсказуемо возвращается в Россию — Зеленский о дальнобойных ударах ВСУ
Дальнобойность Украины значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире. Война возвращается к российской "родной гавани".

Главные тезисы

  • Дальнобойность Украины значительно меняет ситуацию на фронте и восприятие российской войны в мире.
  • Удары ВСУ достигают целей на расстоянии более 500 км, что представляет серьезную угрозу для российских объектов.

Удары ВСУ возвращают войну в Россию — Зеленский

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дистрайков — обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей на этот раз — более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги это уже преодолевают.

Как я вчера и говорил, россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов — в Украине, в Молдове или в любой другой стране-соседке. Также наши Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму.

Зеленский отметил, что украинская дальнобойность — это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.

Многие партнеры сейчас дают сигналы, которые видят, что происходит и как все изменилось и в настроении этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти по несправедливой захватнической войне против другого народа — именно против народа.

