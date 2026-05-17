Зеленский очертил роль Европы в мирных переговорах Украины и РФ
Европа должна присутствовать в мирных переговорах Украины и РФ, ее должен представлять "сильный голос".

Главные тезисы

  • Президент Украины подчеркнул важность присутствия и сильного голоса Европы в мирных переговорах с Россией.
  • Участие Европы необходимо для обеспечения мира в Украине и всей Европе.

Европа должна участвовать в мирных переговорах Украины и РФ.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Побеседовал с Антониу Ценой. Большое спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили о перспективах процесса переговоров ради мира для Украины и всей Европы.

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна находиться в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно Европу.

Конечно, говорили о евроинтеграции Украины. Мы готовы к открытию кластеров — обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает.

