Зеленский очертил роль Европы в мирных переговорах Украины и РФ

Европа должна участвовать в мирных переговорах Украины и РФ.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Побеседовал с Антониу Ценой. Большое спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили о перспективах процесса переговоров ради мира для Украины и всей Европы. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна находиться в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно Европу.