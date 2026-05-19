Зеленський анонсував перезапуск відносин з Угорщиною

19 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив, що він та його команда розпочали діалог із новою владою Угорщини, яку очолив прем'єр-міністр Петер Мадяр. На переконання президента, є перспективи конструктивного перезапуску відносин між країнами.
Головні тези:
- Україна вже проводить підготовчі заходи до двосторонніх консультацій з Угорщиною.
- Також важливою є робота з офіційним Брюсселем для відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС.
Україна та Угорщина спробують перезапустити відносини
За словами глави держави, шеф української дипломатії та інші урядовці активно готуються до двосторонніх консультацій з Угорщиною.
Окрім того, у центрі уваги буде робота з офіційним Брюсселем для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в ЄС.
Зеленський звернув увагу на те, що наша країна вже здійснила необхідні кроки, тому тепер розраховує на чіткий графік процесів.
Глава МЗС України також відзвітував президенту про комунікацію з грузинськими дипломатами.
На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре дав зрозуміти, що налаштований на нормалізацію відносин та співпраці з офіційним Тбілісі.
