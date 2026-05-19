Зеленський анонсував перезапуск відносин з Угорщиною

19 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив, що він та його команда розпочали діалог із новою владою Угорщини, яку очолив прем'єр-міністр Петер Мадяр. На переконання президента, є перспективи конструктивного перезапуску відносин між країнами.

Україна та Угорщина спробують перезапустити відносини

Разом з Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травня — червня. На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, шеф української дипломатії та інші урядовці активно готуються до двосторонніх консультацій з Угорщиною.

Окрім того, у центрі уваги буде робота з офіційним Брюсселем для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в ЄС.

Зеленський звернув увагу на те, що наша країна вже здійснила необхідні кроки, тому тепер розраховує на чіткий графік процесів.

Глава МЗС України також відзвітував президенту про комунікацію з грузинськими дипломатами.

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре дав зрозуміти, що налаштований на нормалізацію відносин та співпраці з офіційним Тбілісі.