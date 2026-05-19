Зеленский анонсировал перезапуск отношений с Венгрией
19 мая глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что он и его команда начали диалог с новой властью Венгрии, которую возглавил премьер-министр Петер Мадьяр. По мнению президента, есть перспективы конструктивного перезапуска отношений между странами.

  • Украина уже проводит подготовительные мероприятия для двусторонних консультаций с Венгрией.
  • Также важна работа с официальным Брюсселем для открытия переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС.

Вместе с Андреем Сибигой обновили наши европейские внешнеполитические задачи на время мая-июня. На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений.

По словам главы государства, шеф украинской дипломатии и другие члены правительства активно готовятся к двусторонним консультациям с Венгрией.

Кроме того, в центре внимания будет работа с официальным Брюсселем для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС.

Зеленский обратил внимание на то, что наша страна уже предприняла необходимые шаги, поэтому рассчитывает на четкий график процессов.

Глава МИД Украины также отчитался президенту о коммуникации с грузинскими дипломатами.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что настроен на нормализацию отношений и сотрудничество с официальным Тбилиси.

Отдельные задачи определены по переговорам об окончании российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе — пока эти задачи не публичные, — добавил глава государства.

