Зеленский анонсировал перезапуск отношений с Венгрией

19 мая глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что он и его команда начали диалог с новой властью Венгрии, которую возглавил премьер-министр Петер Мадьяр. По мнению президента, есть перспективы конструктивного перезапуска отношений между странами.
Главные тезисы
- Украина уже проводит подготовительные мероприятия для двусторонних консультаций с Венгрией.
- Также важна работа с официальным Брюсселем для открытия переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС.
Украина и Венгрия попытаются перезапустить отношения
По словам главы государства, шеф украинской дипломатии и другие члены правительства активно готовятся к двусторонним консультациям с Венгрией.
Кроме того, в центре внимания будет работа с официальным Брюсселем для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС.
Зеленский обратил внимание на то, что наша страна уже предприняла необходимые шаги, поэтому рассчитывает на четкий график процессов.
Глава МИД Украины также отчитался президенту о коммуникации с грузинскими дипломатами.
На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что настроен на нормализацию отношений и сотрудничество с официальным Тбилиси.
