Зеленский анонсировал перезапуск отношений с Венгрией

19 мая глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что он и его команда начали диалог с новой властью Венгрии, которую возглавил премьер-министр Петер Мадьяр. По мнению президента, есть перспективы конструктивного перезапуска отношений между странами.

Украина и Венгрия попытаются перезапустить отношения

Вместе с Андреем Сибигой обновили наши европейские внешнеполитические задачи на время мая-июня. На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, шеф украинской дипломатии и другие члены правительства активно готовятся к двусторонним консультациям с Венгрией.

Кроме того, в центре внимания будет работа с официальным Брюсселем для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС.

Зеленский обратил внимание на то, что наша страна уже предприняла необходимые шаги, поэтому рассчитывает на четкий график процессов.

Глава МИД Украины также отчитался президенту о коммуникации с грузинскими дипломатами.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что настроен на нормализацию отношений и сотрудничество с официальным Тбилиси.