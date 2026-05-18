Україна негайно потребує власної антибалістики та зміцнення ППО — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки РФ по мирних українських містах у ніч проти 18 травня. Так, очільник держави зазначив, що Україні просто зараз необхідна своя антибалістика.
Головні тези:
- Україні необхідна власна антибалістика та зміцнення систем протиповітряної оборони для захисту від агресора.
- Російська атака у ніч на 18 травня призвела до серйозних руйнувань та поранень у мирних українців.
Президент окреслив жахливі наслідки сьогоднішніх ударів Росії по Україні.
Зеленський зазначив, що загалом росіяни використали в цьому ударі 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів — балістичні та крилаті.
Зеленський зауважив, що Росія покладається на балістику, щоб завдавати удари по людях, і саме тому у Європі потрібно зробити все, щоб проти цього був надійний захист.
