Україна негайно потребує власної антибалістики та зміцнення ППО — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки РФ по мирних українських містах у ніч проти 18 травня. Так, очільник держави зазначив, що Україні просто зараз необхідна своя антибалістика.

Головні тези:

  • Україні необхідна власна антибалістика та зміцнення систем протиповітряної оборони для захисту від агресора.
  • Російська атака у ніч на 18 травня призвела до серйозних руйнувань та поранень у мирних українців.

Україні потрібна своя антибалістика — Зеленський

Президент окреслив жахливі наслідки сьогоднішніх ударів Росії по Україні.

Понад 6 годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у восьми областях, і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти.

Зеленський зазначив, що загалом росіяни використали в цьому ударі 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів — балістичні та крилаті.

У багатьох прикордонних та прифронтових громадах тривога триває, але всюди, де дозволяє безпекова ситуація, наші служби працюють.

Зеленський зауважив, що Росія покладається на балістику, щоб завдавати удари по людях, і саме тому у Європі потрібно зробити все, щоб проти цього був надійний захист.

Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень — робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною.

