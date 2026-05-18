Украина немедленно нуждается в собственной антибаллистике и укреплении ПВО — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки РФ по мирным украинским городам в ночь на 18 мая. Так, глава государства отметил, что Украине прямо сейчас необходима своя антибаллистика.

Главные тезисы

  • Украине необходима собственная антибаллистика и укрепление систем ПВО для защиты от массированных атак.
  • Российская атака по мирным городам привела к серьезным разрушениям и многочисленным ранениям среди мирных жителей.

Украине нужна своя антибаллистика — Зеленский

Президент наметил ужасные последствия сегодняшних ударов России по Украине.

Более шести часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области находилась под ударом энергетика, жилые дома. Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по принадлежащему Китаю судну. Россияне не могли не знать, какое судно в море. В общей сложности были разрушения в восьми областях, и по состоянию на данный момент известно о десятках раненых по стране, среди них дети.

Зеленский отметил, что в целом россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты разных типов — баллистические и крылатые.

Во многих пограничных и прифронтовых общинах тревога продолжается, но повсюду, где разрешает ситуация безопасности, наши службы работают.

Зеленский отметил, что Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому в Европе нужно сделать все, чтобы против этого была надежная защита.

Европа должна иметь свои антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз. Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление ПВО уже сейчас. Эта неделя — работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной.

