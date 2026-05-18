Украина немедленно нуждается в собственной антибаллистике и укреплении ПВО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки РФ по мирным украинским городам в ночь на 18 мая. Так, глава государства отметил, что Украине прямо сейчас необходима своя антибаллистика.

Президент наметил ужасные последствия сегодняшних ударов России по Украине.

Более шести часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области находилась под ударом энергетика, жилые дома. Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по принадлежащему Китаю судну. Россияне не могли не знать, какое судно в море. В общей сложности были разрушения в восьми областях, и по состоянию на данный момент известно о десятках раненых по стране, среди них дети. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что в целом россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты разных типов — баллистические и крылатые.

Во многих пограничных и прифронтовых общинах тревога продолжается, но повсюду, где разрешает ситуация безопасности, наши службы работают.

Зеленский отметил, что Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому в Европе нужно сделать все, чтобы против этого была надежная защита.