Украина немедленно нуждается в собственной антибаллистике и укреплении ПВО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки РФ по мирным украинским городам в ночь на 18 мая. Так, глава государства отметил, что Украине прямо сейчас необходима своя антибаллистика.
Главные тезисы
- Украине необходима собственная антибаллистика и укрепление систем ПВО для защиты от массированных атак.
- Российская атака по мирным городам привела к серьезным разрушениям и многочисленным ранениям среди мирных жителей.
Украине нужна своя антибаллистика — Зеленский
Президент наметил ужасные последствия сегодняшних ударов России по Украине.
Зеленский отметил, что в целом россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты разных типов — баллистические и крылатые.
Зеленский отметил, что Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому в Европе нужно сделать все, чтобы против этого была надежная защита.
