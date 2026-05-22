Європа має бути присутня в процесі мирних перемовин щодо України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міжнародними партнерами України — Великою Британією, Францією та Німеччино. За його словами, наприкінці тижня "може бути оновлення по готовності американців".

Головні тези:

  • Зеленський підкреслює потребу участі Європи у процесі перемовин з метою досягнення миру в Україні.
  • Україна активно взаємодіє з міжнародними партнерами, зокрема з Великою Британією, Францією та Німеччиною, для забезпечення підтримки у зусиллях досягнення миру.

Голос Європи у мирних перемовинах буде почутий — Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Говорили з нашими європейськими друзями: Британія, Франція, Німеччина, формат Є3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І, звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном. Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни. Це — перший наш пріоритет, Очевидний.

Президент України

Як зазначив глава держави, Україна завжди наполягає, щоб Європа була присутня в процесі перемовин, та наголосив, що європейський голос точно буде врахований.

Питання — як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним.

Як додав Зеленський, він поінформував про ситуацію в Україні президента Франції, канцлера Німечичини та прем'єр-міністра Великої Британії та подякував їм за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів.

Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони — по можливих форматах та графіку зустрічей.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції заявив журналістам, що переговори за участю Вашингтона стосовно припинення російської війни проти України зупинені через відсутність прогресу, однак Штати готові знову долучитися до них, якщо з’являться шанси досягти результату.

