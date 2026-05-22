Європа має бути присутня в процесі мирних перемовин щодо України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міжнародними партнерами України — Великою Британією, Францією та Німеччино. За його словами, наприкінці тижня "може бути оновлення по готовності американців".
Головні тези:
- Зеленський підкреслює потребу участі Європи у процесі перемовин з метою досягнення миру в Україні.
- Україна активно взаємодіє з міжнародними партнерами, зокрема з Великою Британією, Францією та Німеччиною, для забезпечення підтримки у зусиллях досягнення миру.
Голос Європи у мирних перемовинах буде почутий — Зеленський
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Як зазначив глава держави, Україна завжди наполягає, щоб Європа була присутня в процесі перемовин, та наголосив, що європейський голос точно буде врахований.
Питання — як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним.
Як додав Зеленський, він поінформував про ситуацію в Україні президента Франції, канцлера Німечичини та прем'єр-міністра Великої Британії та подякував їм за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції заявив журналістам, що переговори за участю Вашингтона стосовно припинення російської війни проти України зупинені через відсутність прогресу, однак Штати готові знову долучитися до них, якщо з’являться шанси досягти результату.
