Рубіо констатував припинення тристоронніх перемовин між США, Росією та Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Головні тези:

  • Марко Рубіо заявив про припинення мирних переговорів між США, Росією та Україною, проте висловив готовність до подальшого посередництва у разі буден продуктивних перемовин.
  • Переговори, які проходили між Україною та Росією за участю США, виявилися неефективними за словами Рубіо.

Ці переговори не були плідними — Рубіо

Про це Рубіо заявив журналістам у Швеції 22 травня.

Рубіо вкотре визнав, що переговори, які проходили між Україною і Росією за посередництва США, не були плідними. Він також заперечив чутки про нібито тиск США на Україну та висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва.

Попри неправдиві витоки інформації, попри розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль.

Марко Рубіо

Держсекретар США

Наразі, зазначив Рубіо, "такі переговори не відбуваються".

Але ми сподіваємося, що це зміниться, оскільки ця війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою тієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору визначення військових перемог.

Він додав, що, здається, у світі немає нікого іншого, хто міг би зайнятись врегулюванням між Україною та РФ. Але зауважив: "якщо хтось інший хоче цим займатися, нехай займається".

Тому ми будемо раді це зробити, якщо з’явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не призводять.

