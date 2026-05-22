Рубіо констатував припинення тристоронніх перемовин між США, Росією та Україною

Держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Ці переговори не були плідними — Рубіо

Про це Рубіо заявив журналістам у Швеції 22 травня.

Рубіо вкотре визнав, що переговори, які проходили між Україною і Росією за посередництва США, не були плідними. Він також заперечив чутки про нібито тиск США на Україну та висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва.

Попри неправдиві витоки інформації, попри розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль. Марко Рубіо Держсекретар США

Наразі, зазначив Рубіо, "такі переговори не відбуваються".

Але ми сподіваємося, що це зміниться, оскільки ця війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою тієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору визначення військових перемог.

Він додав, що, здається, у світі немає нікого іншого, хто міг би зайнятись врегулюванням між Україною та РФ. Але зауважив: "якщо хтось інший хоче цим займатися, нехай займається".