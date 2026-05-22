Госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.
Главные тезисы
- Марко Рубио констатировал прекращение трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, посчитав их неэффективными.
- Госсекретарь выразил готовность Вашингтона продолжить посредничество в случае проведения конструктивных и продуктивных переговоров.
Эти переговоры не были плодотворными — Рубио
Об этом Рубио заявил журналистам в Швеции 22 мая.
Рубио снова признал, что переговоры, которые проходили между Украиной и Россией при посредничестве США, не были плодотворными. Он также опроверг слухи о якобы давлении США на Украину и выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству.
В настоящее время, отметил Рубио, "такие переговоры не проходят".
Но мы надеемся, что это изменится, потому что эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой той или иной стороны, по крайней мере, с традиционной точки зрения определения военных побед.
Он добавил, что, кажется, в мире нет никого другого, кто мог бы заняться урегулированием между Украиной и РФ. Но заметил: "если кто-то другой хочет этим заниматься, пусть занимается".
