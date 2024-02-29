Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины – детали

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Евродепутаты призывают передать Украине оружие для победы

Европарламент призвал передать Украине оружие и конфисковать активы РФ

Резолюцию поддержал 451 европейский депутат, 46 были "против", 49 воздержались. Европарламент отмечает, что для победы Украины не должно быть никаких ограничений на военную помощь Украине.

В частности, евродепутаты призывают страны ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, в частности, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, разные виды артиллерии, а также беспилотники и оружие для противодействия им.

Кроме того, в резолюции указывается, что все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном плане не менее 0,25% своего ВВП в год. Также страны ЕС призывают начать переговоры с оборонными компаниями для обеспечения увеличения производства и поставок боеприпасов, снарядов и ракет в Украину.

Также европейские депутаты призвали Палату представителей США принять финансирование помощи Украины.

Резолюция также отмечает важность конфискации замороженных российских активов, чтобы использовать их на восстановление Украины.

Россия должна быть обязана выплатить наложенные на нее репарации, чтобы обеспечить существенный вклад в восстановление Украины, говорится в документе. Поделиться

Евродепутаты призывают ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против Москвы и Минска. В частности, речь идет о:

запрет импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС

прекращение ядерного сотрудничества с РФ и введение полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции

введение полного эмбарго на импорт ископаемого топлива и сжиженного газа, транспортируемого морем по трубопроводам.

Принятие финансовой поддержки Украины

1 февраля на саммите ЕС все 27 стран-членов согласовали многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility.

Из 50 млрд евро, 17 млрд евро — это гранты, а 33 млрд евро — ссуды.

20 июня 2023 г. Еврокомиссия предложила создать Фонд помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы на 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

В октябре 2023 г. Европарламент внес соответствующие изменения в бюджет ЕС для финансирования фонда.

В декабре 2023 г. лидеры ЕС утвердили создание фонда, но не смогли согласовать выделение 50 миллиардов евро, поскольку решение заблокировала Венгрия.