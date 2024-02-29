Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины – детали

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Евродепутаты призывают передать Украине оружие для победы
Европарламент призвал передать Украине оружие и конфисковать активы РФ
Резолюцию поддержал 451 европейский депутат, 46 были "против", 49 воздержались. Европарламент отмечает, что для победы Украины не должно быть никаких ограничений на военную помощь Украине.
В частности, евродепутаты призывают страны ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, в частности, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, разные виды артиллерии, а также беспилотники и оружие для противодействия им.
Кроме того, в резолюции указывается, что все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном плане не менее 0,25% своего ВВП в год. Также страны ЕС призывают начать переговоры с оборонными компаниями для обеспечения увеличения производства и поставок боеприпасов, снарядов и ракет в Украину.
Также европейские депутаты призвали Палату представителей США принять финансирование помощи Украины.
Резолюция также отмечает важность конфискации замороженных российских активов, чтобы использовать их на восстановление Украины.
Евродепутаты призывают ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против Москвы и Минска. В частности, речь идет о:
запрет импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС
прекращение ядерного сотрудничества с РФ и введение полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции
введение полного эмбарго на импорт ископаемого топлива и сжиженного газа, транспортируемого морем по трубопроводам.
Принятие финансовой поддержки Украины
1 февраля на саммите ЕС все 27 стран-членов согласовали многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility.
Из 50 млрд евро, 17 млрд евро — это гранты, а 33 млрд евро — ссуды.
20 июня 2023 г. Еврокомиссия предложила создать Фонд помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы на 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.
В октябре 2023 г. Европарламент внес соответствующие изменения в бюджет ЕС для финансирования фонда.
В декабре 2023 г. лидеры ЕС утвердили создание фонда, но не смогли согласовать выделение 50 миллиардов евро, поскольку решение заблокировала Венгрия.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-