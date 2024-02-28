В ЕС утвердили долгосрочную помощь Украине

Министерство финансов Украины сообщает, что в течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд. евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд. составляют гранты.

Ukraine Facility — это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС.

В рамках Ukraine Facility действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в более короткий срок до начала действия Facility.

Напомним, что 26 февраля Европейский Парламент поддержал решение по Ukraine Facility. Решение Совета ЕС является конечным.

Украина получит первый транш из пакета макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд. в марте.

Принятие финансовой поддержки Украины

1 февраля на саммите ЕС все 27 стран-членов согласовали многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility.

Из 50 млрд евро, 17 млрд евро — это гранты, а 33 млрд евро — ссуды.

20 июня 2023 г. Еврокомиссия предложила создать Фонд помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы на 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

В октябре 2023 г. Европарламент внес соответствующие изменения в бюджет ЕС для финансирования фонда.

В декабре 2023 г. лидеры ЕС утвердили создание фонда, но не смогли согласовать выделение 50 миллиардов евро, поскольку решение заблокировала Венгрия.