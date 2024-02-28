Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility , який передбачає виділення Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

У ЄС затвердили довготривалу допомогу Україні

Міністерство фінансів України повідомляє, що протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

Ukraine Facility — це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС.

В рамках Ukraine Facility діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility.

Нагадаємо, що 26 лютого Європейський Парламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Рішення Ради ЄС є кінцевим.

Україна отримає перший транш з пакету макрофінансової допомоги у розмірі 4,5 млрд в березні.

Ухвалення фінансової підтримки України

1 лютого на саміті ЄС усі 27 країн-членів погодили багаторічний пакет допомоги Україні — Ukraine Facility.

З 50 млрд євро, 17 млрд євро — це гранти, а 33 млрд євро — позики.

20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні Ukraine Facility на 2024-2027 роки на 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів.

У жовтні 2023 року Європарламент вніс відповідні зміни в бюджет ЄС для фінансування фонду.

У грудні 2023 року лідери ЄС затвердили створення фонду, але не змогли погодити виділення 50 мільярдів євро, оскільки рішення заблокувала Угорщина.