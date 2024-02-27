Європарламент схвалив надання Україні 50 млрд євро допомоги

Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України і передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Європарламент підтримав 50 млрд євро для України

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

На пленарному засіданні 27 лютого Рішення ухвалили 536 голосами "за". 40 європейських депутатів були проти, а 39 утрималися.

the European Parliament has now overwhelmingly (536 for, 40 against, 39 abstention) approved the 50 billion euro aid for 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2024

Що цьому передувало

1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення програми допомоги 22 лютого.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.