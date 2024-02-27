Европарламент одобрил предоставление Украине 50 млрд евро помощи

Европейский парламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.

Европарламент поддержал 50 млрд евро для Украины

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

На пленарном заседании 27 февраля Решение было принято 536 голосами "за". 40 европейских депутатов были против, а 39 воздержались.

the European Parliament has now overwhelmingly (536 for, 40 against, 39 abstention) approved the 50 billion euro aid for 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2024

Что этому предшествовало

1 февраля лидеры ЕС преодолели долгосрочное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд. евро.