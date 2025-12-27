Европейские партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров Зеленского и Трампа

Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Европа поддерживает Украину перед переговорами с США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения, в том числе представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО, пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что последующие консультации пройдут после встречи лидеров США и Украины. Поделиться

Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025

В свою очередь спикер федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.

По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения крепкого и справедливого мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24. Поделиться

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению крепкого мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".

Президент Европейского совета Антониу Кошта, тоже принявший участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС — основная гарантия безопасности".

Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину более сильной, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд. евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.