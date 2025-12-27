Европейские партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров Зеленского и Трампа
Европейские партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров Зеленского и Трампа

Дональд Туск
партнеры
Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Европейские партнеры выразили полную поддержку Украине перед предстоящими переговорами между Зеленским и Трампом.
  • Ведущие страны Европы, включая Польшу, Германию и Францию, подтвердили свою общую позицию относительно безопасности Украины.
  • Европейские лидеры заверили Украину в готовности тесно сотрудничать с США для достижения крепкого и справедливого мира.

Европа поддерживает Украину перед переговорами с США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения, в том числе представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО, пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что последующие консультации пройдут после встречи лидеров США и Украины.

В свою очередь спикер федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.

По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения крепкого и справедливого мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению крепкого мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".

Президент Европейского совета Антониу Кошта, тоже принявший участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС — основная гарантия безопасности".

Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину более сильной, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд. евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.

