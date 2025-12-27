Европейские партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров Зеленского и Трампа

Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины в преддверии переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Европейские партнеры выразили полную поддержку Украине перед предстоящими переговорами между Зеленским и Трампом.
- Ведущие страны Европы, включая Польшу, Германию и Францию, подтвердили свою общую позицию относительно безопасности Украины.
- Европейские лидеры заверили Украину в готовности тесно сотрудничать с США для достижения крепкого и справедливого мира.
Европа поддерживает Украину перед переговорами с США
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения, в том числе представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО, пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.
Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025
В свою очередь спикер федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.
Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.
По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения крепкого и справедливого мира.
Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению крепкого мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".
Президент Европейского совета Антониу Кошта, тоже принявший участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС — основная гарантия безопасности".
Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину более сильной, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд. евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.
