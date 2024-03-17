Figure AI научил своему гуманоидному роботу говорить — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Figure AI научил своему гуманоидному роботу говорить — видео

робот
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Стартап Figure AI научил своему гуманоидному труду Figure 01 говорить. Более того, благодаря сочетанию нейронных сетей стартапа и искусственного интеллекта OpenAI андроид может объяснять свои действия и выборы.

Figure AI научил своего гуманоидного робота говорить

Видео с подтверждением компания опубликовала у себя в X(Twitter). Оно начинается с того, что человек спрашивает работа, которую он видит. Figure 01 в ответ объясняет, что именно лежит перед ним на столе.

Когда человек просит что-нибудь дать поесть, робот предлагает яблоко. Таким образом, он демонстрирует умение анализировать ситуацию и обрабатывать информацию.

Я дал тебе яблоко, потому что это единственный съедобный предмет со стола, который я мог тебе предложить, — объяснил Figure 01

Таким образом, сотрудничество с OpenAI и поддержка визуального и языкового интеллекта показало значительные результаты в разработке современных интеллектуальных роботов.

Интересные ситуации с работами

Недавно в Саудовской Аравии во время презентации "мужского" гуманоидного работа произошел неприятный инцидент. В то время как журналистка рассказывала об изобретении, робот ненадлежащим образом прикоснулся к ней.

Тем временем Tesla показала, чему научились ее человекоподобные работы за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить (правда, медленно), повторять за человеком и переводить вещи.

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