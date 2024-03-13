ИТ-Армия приостановила работу московского метрополитена

Не работает система оплаты проезда "Тройка", одна из самых больших систем оплаты билетов в РФ, обслуживающая 38 регионов.

ИТ-Армия "хакнула" московский метрополитен

Кибервойско атаковало ряд вражеских правительственных и местных порталов, среди них система оплаты проезда "Тройка". По данным Минцифры, это одна из самых больших систем оплаты билетов в РФ, обслуживающая 38 регионов.

Из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда, а также рассчитаться за парковку.

Минцифры призвало киберактивистов присоединяться к ИТ-Армии и уничтожать экономику страны-агрессора.

Что известно о масштабной хакерской атаке ГУР на государственные сайты РФ

Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.

Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.

В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.

Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.

В результате кибератаки было уничтожено 60 терабайтов данных, а также зашифровано сотни доменных компьютеров пользователей, где хранились важные данные.