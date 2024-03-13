ІТ-Армія призупинила роботу московського метрополітену

Не працює система оплати проїзду "Тройка", одна з найбільших систем оплати квитків у РФ, яка обслуговує 38 регіонів.

ІТ-Армія "хакнула" московський метрополітен

Кібервійсько атакувало низку ворожих урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка". За даними Мінцифри, це одна з найбільших систем оплати квитків у РФ, яка обслуговує 38 регіонів.

Через "збій" власники транспортних карток у Москві й Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду, а також розрахуватися за паркування.

Мінцифри закликало кіберактивістів долучатися до ІТ-Армії та знищувати економіку країни-агресора.

Що відомо про масштабну хакерську атаку ГУР на державні сайти РФ

Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.

Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.

У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.

Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.

Внаслідок кібератаки було знищено 60 терабайтів даних, а також зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів, де зберігалися важливі дані.