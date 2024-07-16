Финальный сезон "Очень странных дел" — что на самом деле происходило за кулисами

В сети появилось видео со съемок пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Очень странных дел" (Stranger Things), который станет последним.

Премьера пятого сезона сериала "Очень странных дел" запланирована на 2025 год

Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет последним.

В частности, из описания ролика стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину завершены.

В двухминутном видео зрители увидели создателей сериала — братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.

Я начала в десять лет. А теперь мне 20 лет. У меня странные ощущения, — поделилась эмоциями исполнительница главной роли Милли Бобби Браун. Поделиться

Что известно о сериале "Очень странные дела"

Подростковый научно-фантастический сериал "Очень странные дела" вышел на экраны в 2016 году и мгновенно стал одним из самых успешных проектов Netflix.

Второй сезон шоу опубликовали только спустя полтора года после первого, примерно столько же ушло на работу над третьим сезоном. А вот четвертого и пятого сезонов пришлось ждать гораздо дольше (примерно по 2,5-3 года) — сначала мешала пандемия коронавируса, а затем масштабные забастовки в Голливуде 2023 года (первыми бастовали сценаристы, а затем и актеры).

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Гоукинс, где начинают происходить удивительные сверхъестественные события. В центре этих инцидентов — группа школьников, а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями.

В течение следующих сезонов главные герои росли одновременно с игравшими их актерами, поэтому в пятом сезоне они уже будут старшеклассниками.

В пятом сезоне шоу к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Гитон, Джо Кири, Вайнона Райдер, Дэвид Гарбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Миа Гоук, и другие.