Финальный сезон "Очень странных дел" — что на самом деле происходило за кулисами

В сети появилось видео со съемок пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Очень странных дел" (Stranger Things), который станет последним.
Главные тезисы
- Финальный сезон “Очень странных дел” уже снят на 50%
- Сериал стал одним из самых успешных проектов Netflix, хотя сезоны выходили с перерывами из-за различных причин.
- Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Гоукинс, где школьники сталкиваются со сверхъестественными событиями в 1980-х годах.
- В пятом сезоне герои уже будут старшеклассниками, вернутся такие актеры, как Милли Бобби Браун и Финн Вулфхард.
Премьера пятого сезона сериала "Очень странных дел" запланирована на 2025 год
Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет последним.
В частности, из описания ролика стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину завершены.
В двухминутном видео зрители увидели создателей сериала — братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.
Что известно о сериале "Очень странные дела"
Подростковый научно-фантастический сериал "Очень странные дела" вышел на экраны в 2016 году и мгновенно стал одним из самых успешных проектов Netflix.
Второй сезон шоу опубликовали только спустя полтора года после первого, примерно столько же ушло на работу над третьим сезоном. А вот четвертого и пятого сезонов пришлось ждать гораздо дольше (примерно по 2,5-3 года) — сначала мешала пандемия коронавируса, а затем масштабные забастовки в Голливуде 2023 года (первыми бастовали сценаристы, а затем и актеры).
Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Гоукинс, где начинают происходить удивительные сверхъестественные события. В центре этих инцидентов — группа школьников, а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями.
В течение следующих сезонов главные герои росли одновременно с игравшими их актерами, поэтому в пятом сезоне они уже будут старшеклассниками.
В пятом сезоне шоу к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Гитон, Джо Кири, Вайнона Райдер, Дэвид Гарбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Миа Гоук, и другие.
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