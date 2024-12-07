По оценкам рейтингового агентства Fitch, в течение 2024 года государственный долг Украины срезился с 84,4% до 90,8% ВВП.
Главные тезисы
- Прогнозируемый рост государственного долга Украины до 90,8% ВВП в 2024 году, по данным Fitch, выше среднего значения для стран с рейтингом B/C/D.
- Увеличение долга связывают с ослаблением гривны, увеличением дефицита госбюджета, что может повлиять на финансовый сектор и внутренний долговой рынок.
- Fitch прогнозирует продление режима реструктуризации внешнего долга Украины, что может повлиять на рейтинг Украины в иностранной валюте.
- Ожидается высокий уровень дефицита общегосударственного бюджета в 2025 году из-за высоких расходов на оборону и уменьшения иностранных грантов.
- Прогнозируемое продолжение войны России с Украиной в 2025 году с возможным прекращением огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок со стороны обеих стран.
Что известно о темпах роста государственного долга Украины в течение 2024 года
В отчете агентства отмечается, что нынешний уровень госдолга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств по рейтингу "B"/"C"/"D".
Рост госдолга Украины связывают с ослаблением гривны и увеличением дефицита госбюджета.
Fitch оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне 38 млрд долл. в 2025 году, относительно 41 млрд долл. в 2024 году.
При этом, по оценкам, дефицит текущего счета расширится до 8,4% ВВП в 2024 году и 13,6% в 2025 году.
В агентстве подтвердили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта, поскольку страна находится в процессе реструктуризации внешнего долга.
Рейтинги Украины в национальной валюте сохранены на уровне "CCC+". Значительная часть национального долга принадлежит НБУ и украинским банкам.
Fitch ожидает, что дефицит общегосударственного бюджета будет оставаться на высоком уровне в 2025 году, составив 19,1% и 19,2% соответственно.
Агентство прогнозирует, что, несмотря на недавнее принятие повышения налогов, высокий уровень расходов на оборону и уменьшение объемов иностранных грантов будут способствовать сохранению значительного дефицита.
В Fitch спрогнозировали продолжительность развязанной Россией войны против Украины
Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной будет продолжаться в 2025 году в рамках текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.
По их словам, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые будут требоваться от обеих сторон".
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