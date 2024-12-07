По оценкам рейтингового агентства Fitch, в течение 2024 года государственный долг Украины срезился с 84,4% до 90,8% ВВП.

Что известно о темпах роста государственного долга Украины в течение 2024 года

В отчете агентства отмечается, что нынешний уровень госдолга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств по рейтингу "B"/"C"/"D".

Рост госдолга Украины связывают с ослаблением гривны и увеличением дефицита госбюджета.

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В то время как 77% внешнего долга высоко льготный, 74% от общего объема долга деноминированы в иностранной валюте, — добавляют аналитики Fitch. Поделиться

Fitch оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне 38 млрд долл. в 2025 году, относительно 41 млрд долл. в 2024 году.

При этом, по оценкам, дефицит текущего счета расширится до 8,4% ВВП в 2024 году и 13,6% в 2025 году.

В агентстве подтвердили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта, поскольку страна находится в процессе реструктуризации внешнего долга.

Ожидается, что приостановка обслуживания долга будет продолжаться до завершения процесса реструктуризации долга. Укрэнерго не оплатило отсроченные проценты 9 ноября 2024 года. РДЭ Украины в иностранной валюте останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не оценит завершение обменов и нормализацию отношений со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, подчеркивают в агентстве. Поделиться

Рейтинги Украины в национальной валюте сохранены на уровне "CCC+". Значительная часть национального долга принадлежит НБУ и украинским банкам.

По нашему мнению, такая структура собственности ограничит выгоды для Украины от любой реструктуризации долга по кредитам, поскольку создаст потенциальные фискальные расходы. Поделиться

Fitch ожидает, что дефицит общегосударственного бюджета будет оставаться на высоком уровне в 2025 году, составив 19,1% и 19,2% соответственно.

Агентство прогнозирует, что, несмотря на недавнее принятие повышения налогов, высокий уровень расходов на оборону и уменьшение объемов иностранных грантов будут способствовать сохранению значительного дефицита.

В Fitch спрогнозировали продолжительность развязанной Россией войны против Украины

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной будет продолжаться в 2025 году в рамках текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения России с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери, — отмечают аналитики агентства. Поделиться

По их словам, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые будут требоваться от обеих сторон".