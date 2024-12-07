Fitch обнародовало темпы роста госдолга Украины в 2024 году
Категория
Экономика
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Fitch обнародовало темпы роста госдолга Украины в 2024 году

Госдолг Украины
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Источник:  Fitch Ratings

По оценкам рейтингового агентства Fitch, в течение 2024 года государственный долг Украины срезился с 84,4% до 90,8% ВВП.

Главные тезисы

  • Прогнозируемый рост государственного долга Украины до 90,8% ВВП в 2024 году, по данным Fitch, выше среднего значения для стран с рейтингом B/C/D.
  • Увеличение долга связывают с ослаблением гривны, увеличением дефицита госбюджета, что может повлиять на финансовый сектор и внутренний долговой рынок.
  • Fitch прогнозирует продление режима реструктуризации внешнего долга Украины, что может повлиять на рейтинг Украины в иностранной валюте.
  • Ожидается высокий уровень дефицита общегосударственного бюджета в 2025 году из-за высоких расходов на оборону и уменьшения иностранных грантов.
  • Прогнозируемое продолжение войны России с Украиной в 2025 году с возможным прекращением огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок со стороны обеих стран.

Что известно о темпах роста государственного долга Украины в течение 2024 года

В отчете агентства отмечается, что нынешний уровень госдолга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств по рейтингу "B"/"C"/"D".

Рост госдолга Украины связывают с ослаблением гривны и увеличением дефицита госбюджета.

В 2024 году госдолг Украины вырос до 90,8% ВВП
Доллары

В то время как 77% внешнего долга высоко льготный, 74% от общего объема долга деноминированы в иностранной валюте, — добавляют аналитики Fitch.

Fitch оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне 38 млрд долл. в 2025 году, относительно 41 млрд долл. в 2024 году.

При этом, по оценкам, дефицит текущего счета расширится до 8,4% ВВП в 2024 году и 13,6% в 2025 году.

В агентстве подтвердили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта, поскольку страна находится в процессе реструктуризации внешнего долга.

Ожидается, что приостановка обслуживания долга будет продолжаться до завершения процесса реструктуризации долга. Укрэнерго не оплатило отсроченные проценты 9 ноября 2024 года. РДЭ Украины в иностранной валюте останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не оценит завершение обменов и нормализацию отношений со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, подчеркивают в агентстве.

Рейтинги Украины в национальной валюте сохранены на уровне "CCC+". Значительная часть национального долга принадлежит НБУ и украинским банкам.

По нашему мнению, такая структура собственности ограничит выгоды для Украины от любой реструктуризации долга по кредитам, поскольку создаст потенциальные фискальные расходы.

Fitch ожидает, что дефицит общегосударственного бюджета будет оставаться на высоком уровне в 2025 году, составив 19,1% и 19,2% соответственно.

Агентство прогнозирует, что, несмотря на недавнее принятие повышения налогов, высокий уровень расходов на оборону и уменьшение объемов иностранных грантов будут способствовать сохранению значительного дефицита.

В Fitch спрогнозировали продолжительность развязанной Россией войны против Украины

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной будет продолжаться в 2025 году в рамках текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения России с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери, — отмечают аналитики агентства.

По их словам, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые будут требоваться от обеих сторон".

Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными, отмечают в Fitch.

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