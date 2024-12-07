За оцінками рейтингового агентства Fitch, протягом 2024 року державний борг України зріз з 84,4% до 90,8% ВВП.
Головні тези:
- Прогнозоване зростання державного боргу України до 90,8% ВВП у 2024 році за даними Fitch вище середнього значення для країн з рейтингом “B”/"C"/"D".
- Послаблення гривні та збільшення дефіциту держбюджету спричинили зростання боргу, що може мати негативний вплив на фінансовий сектор та внутрішній борговий ринок.
- Fitch прогнозує подовження режиму реструктуризації зовнішнього боргу України до завершення процесу, що може вплинути на рейтинг України в іноземній валюті.
- Очікується, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році через високі видатки на оборону та зменшення іноземних грантів.
- Хоча мирна угода відносно війни з Росією можлива, її велика ймовірність є малоймовірною через складні поступки, необхідні від обох сторін.
Що відомо про темпи зростання державного боргу України протягом 2024 року
У звіті агентства зазначається, що нинішній рівень держборгу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових забов’язань з рейтингом "B"/"C"/"D".
Зростання державного боргу України пов’язують з послабленням гривні та збільшенням дефіциту держбюджету.
Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 млрд дол у 2025 році, відносно 41 млрд дол у 2024.
При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.
В агентстві підтвердили довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту, оскільки країна перебуває у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.
Рейтинги України у національній валюті збережено на рівні "CCC+". Значна частина національного боргу належить НБУ та українським банкам.
Fitch очікує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, становлячи 19,1% та 19,2% відповідно.
Агенство прогнозує, що незважаючи на нещодавнє ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту.
У Fitch спрогнозували тривалість розв’язаної Росією війни проти України
Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна Росії з Україною триватиме у 2025 році у рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною.
За їх словами, заявлена політична мета нової адміністрації США щодо припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, "але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін".
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