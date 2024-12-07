Fitch оприлюднило темпи зростання держборгу України у 2024 році
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Економіка
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Fitch оприлюднило темпи зростання держборгу України у 2024 році

Державний борг України
Джерело:  Fitch Ratings

За оцінками рейтингового агентства Fitch, протягом 2024 року державний борг України зріз з 84,4% до 90,8% ВВП. 

Головні тези:

  • Прогнозоване зростання державного боргу України до 90,8% ВВП у 2024 році за даними Fitch вище середнього значення для країн з рейтингом “B”/"C"/"D".
  • Послаблення гривні та збільшення дефіциту держбюджету спричинили зростання боргу, що може мати негативний вплив на фінансовий сектор та внутрішній борговий ринок.
  • Fitch прогнозує подовження режиму реструктуризації зовнішнього боргу України до завершення процесу, що може вплинути на рейтинг України в іноземній валюті.
  • Очікується, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році через високі видатки на оборону та зменшення іноземних грантів.
  • Хоча мирна угода відносно війни з Росією можлива, її велика ймовірність є малоймовірною через складні поступки, необхідні від обох сторін.

Що відомо про темпи зростання державного боргу України протягом 2024 року

У звіті агентства зазначається, що нинішній рівень держборгу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових забов’язань з рейтингом "B"/"C"/"D".

Зростання державного боргу України пов’язують з послабленням гривні та збільшенням дефіциту держбюджету.

Протягом 2024 року держборг України зріс до 90,8% ВВП
Долари

В той час як 77% зовнішнього боргу є високо пільговим, 74% від загального обсягу боргу деноміновано в іноземній валюті, — додають аналітики Fitch.

Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 млрд дол у 2025 році, відносно 41 млрд дол у 2024.

При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.

В агентстві підтвердили довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту, оскільки країна перебуває у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.

Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні «RD» до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів, — підкреслюють в агентстві.

Рейтинги України у національній валюті збережено на рівні "CCC+". Значна частина національного боргу належить НБУ та українським банкам.

На нашу думку, така структура власності обмежить вигоди для України від будь-якої реструктуризації боргу за кредитами, оскільки створить потенційні фіскальні витрати. Така реструктуризація також може створити ризики для стабільності фінансового сектору та зашкодити розвитку внутрішнього боргового ринку, — попереджають аналітики Fitch.

Fitch очікує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, становлячи 19,1% та 19,2% відповідно.

Агенство прогнозує, що незважаючи на нещодавнє ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту.

У Fitch спрогнозували тривалість розв’язаної Росією війни проти України

Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна Росії з Україною триватиме у 2025 році у рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною.

На нашу думку, незважаючи на деякі територіальні придбання Росії з кінця 2023 року, західна військова підтримка та тверда рішучість мають дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам, — зазначають аналітики агентства.

За їх словами, заявлена політична мета нової адміністрації США щодо припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, "але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін".

Параметри переговорного припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, що залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними, — зазначають у Fitch.

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