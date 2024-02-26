Фьюри может не успеть восстановиться до боя с Усиком после травмы – тренер
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Фьюри может не успеть восстановиться до боя с Усиком после травмы – тренер

Фьюри
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Источник:  Boxing News

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, не уверен, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри восстановится в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Сможет ли Фьюри вовремя восстановиться в бою с Усиком

Роберт Гарсия оценил травму британца как достаточно серьезную, и успеет ли рана зажить еще большой вопрос.

Я думаю, если после такого рассечения переносить бой на пару месяцев, то времени может оказаться недостаточно. На фотографиях, которые я видел, рассечение достаточно велико и глубоко. Поэтому я не знаю, заживет ли оно до мая. Но надеюсь, что мы увидим это сражение. Боксу нужен этот поединок, а тем более супертяжелом весе. У нас давно не было абсолютного чемпиона. Я думаю, что нам нужно это сражение, — добавил Роберт.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Бой назначен на 18 мая.

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