Фьюри может не успеть восстановиться до боя с Усиком после травмы – тренер

Я думаю, если после такого рассечения переносить бой на пару месяцев, то времени может оказаться недостаточно. На фотографиях, которые я видел, рассечение достаточно велико и глубоко. Поэтому я не знаю, заживет ли оно до мая. Но надеюсь, что мы увидим это сражение. Боксу нужен этот поединок, а тем более супертяжелом весе. У нас давно не было абсолютного чемпиона. Я думаю, что нам нужно это сражение, — добавил Роберт.