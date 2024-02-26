Фьюри может не успеть восстановиться до боя с Усиком после травмы – тренер

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, не уверен, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри восстановится в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
Сможет ли Фьюри вовремя восстановиться в бою с Усиком
Роберт Гарсия оценил травму британца как достаточно серьезную, и успеет ли рана зажить еще большой вопрос.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.
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