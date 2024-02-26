Фʼюрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком після травми — тренер

Я думаю, якщо після такого розсічення переносити бій на пару місяців, то часу може виявитися недостатньо. На фотографіях, які я бачив, розсічення досить велике і глибоке. Тому я не знаю, чи заживе воно до травня. Але сподіваюся, що ми побачимо цей бій. Боксу потрібен цей поєдинок, а тим паче — суперважкій вазі. У нас давно не було абсолютного чемпіона. Я думаю, що нам потрібен цей бій, — додав Роберт.