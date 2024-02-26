Фʼюрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком після травми — тренер
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Фʼюрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком після травми — тренер

Тайсон Фʼюрі
Джерело:  Boxing News

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа, не впевнений, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відновиться до бою з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Чи зможе Фʼюрі вчасно відновитися до бою з Усиком

Роберт Гарсія оцінив травму британця як доволі серйозну, і чи встигне рана загоїтися — ще велике питання. 

Я думаю, якщо після такого розсічення переносити бій на пару місяців, то часу може виявитися недостатньо. На фотографіях, які я бачив, розсічення досить велике і глибоке. Тому я не знаю, чи заживе воно до травня. Але сподіваюся, що ми побачимо цей бій. Боксу потрібен цей поєдинок, а тим паче — суперважкій вазі. У нас давно не було абсолютного чемпіона. Я думаю, що нам потрібен цей бій, — додав Роберт.

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.

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