Фʼюрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком після травми — тренер

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа, не впевнений, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відновиться до бою з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.
Чи зможе Фʼюрі вчасно відновитися до бою з Усиком
Роберт Гарсія оцінив травму британця як доволі серйозну, і чи встигне рана загоїтися — ще велике питання.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Бій наразі призначили на 18 травня.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-