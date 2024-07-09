Фонд Клуни подал в прокуратуру Австрии иск против российских военных

Международный центр защиты прав человека (CEHRI) и Фонд Клуни «За справедливость» (CFJ) обратились к федеральному прокурору Австрии с просьбой приступить к расследованию преступлений сексуального насилия и убийства, совершенных российскими захватчиками в Украине.

Фонд Клуни будет бороться за справедливость для народа Украины

Организации уже передали прокурору Австрии подробные доказательства против виновников.

Они представляют двух украинок, которых изнасиловали российские солдаты во время оккупации одного из сел в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как отмечает юридический директор The Docket Анна Нейстат, российские оккупанты, совершившие сексуальное насилие, были убеждены в том, что молчание жертв спасет их от ответственности.

В этом случае их жертвы решительно настроены доказать обратное, — подчеркнула она. Поделиться

Как рассказывает Фонд Клуни, украинки «Елена» и «Ольга» (имена изменены — ред.) были выведены из дома ночью пьяными российскими солдатами в сопровождении их командира.

Сначала они пришли к Елене. Когда она спросила, хотят ли оккупанты убить ее, командир ответил, что ей нечего бояться, потому что «ребята просто хотят развлечься». Затем солдаты пошли к Ольге. Когда ее муж попытался помешать им увести ее, солдаты застрелили его на месте.

После многочисленных изнасилований и других форм сексуального насилия обе женщины смогли убежать и вернуться домой. Через несколько недель село было освобождено украинскими вооруженными силами. Одна из женщин осталась, а другая уехала в Австрию. Поделиться

Как Фонд Клуни и CEHRI планируют привлечь российских солдат к ответственности

Что важно понимать, дело подали против непосредственных исполнителей преступлений, а также семи командиров среднего и высшего звена.

Прокурор Австрии уже получил подробные и веские доказательства, которые удалось собрать The Docket во время полевых расследований в Украине.

Кроме того, был проведен всесторонний анализ открытых источников, использованных для сбора информации об отдельных преступниках и структурах командования.

Стоит отметить, что в прошлом году The Docket направил три представления в немецкую прокуратуру, с просьбой начать расследование относительно вероятных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. Также передали досье в Международный уголовный суд.

CEHRI пришла к выводу, что именно Австрия имеет юрисдикцию для расследования этих преступлений как военных и преступлений против человечности.

Именно поэтому Фонд Клуни и CEHRI призывают австрийские власти открыть уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых, что откроет возможность для их ареста, экстрадиции и судебного преследования.

Что важно понимать, ордера на арест могут быть исполнены в странах за пределами Австрии через системы Европола и Интерпола.