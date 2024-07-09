Фонд Клуні подав у прокуратуру Австрії позов проти російських військових

Міжнародний центр захисту прав людини (CEHRI) та Фонд Клуні «За справедливість» (CFJ) звернулися до федерального прокурора Австрії з проханням розпочати розслідування злочинів сексуального насильства та вбивства, скоєних російськими загарбниками в Україні.

Фонд Клуні буде боротися за справедливість для народу України

Організації уже передали прокурору Австрії детальні докази проти винуватців.

Наразі вони представляють двох українок, яких зґвалтували російські солдати під час окупації одного з сіл в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як зазначає юридична директорка The Docket Анна Нейстат, російські окупанти, які вчинили сексуальне насильство, були переконані в тому, що мовчання жертв врятує їх від відповідальності.

У цьому випадку їхні жертви рішуче налаштовані довести протилежне, — наголосила вона. Поширити

Як розповідає Фонд Клуні, українки «Олена» та «Ольга» (імена змінені — ред.) були виведені з їхніх домівок вночі п’яними російськими солдатами у супроводі їхнього командира.

Спочатку вони прийшли до Олени. Коли вона запитала, чи хочуть окупанти вбити її, командир відповів, що їй нема чого боятися, бо «хлопці просто хочуть розважитися». Потім солдати пішли до Ольги. Коли її чоловік спробував завадити їм забрати її, солдати застрелили його на місці.

Після численних зґвалтувань та інших форм сексуального насильства обидві жінки змогли втекти та повернутися додому. За кілька тижнів село було звільнено українськими збройними силами. Одна з жінок залишилася, а інша виїхала до Австрії. Поширити

Як Фонд Клуні та CEHRI планують притягнути російських солдатів до відповідальності

Що важливо розуміти, справу подали проти безпосередніх виконавців злочинів, а також семи командирів середньої та вищої ланки.

Прокурор Австрії уже отримав детальні та вагомі докази, які вдалося зібрати The Docket під час польових розслідувань в Україні.

Окрім того, був здійснений ввсебічний аналіз відкритих джерел, використаних для збору інформації про окремих злочинців та структури командування та інші підтримуючі докази.

Варто зазначити, що минулого року The Docket спрямував три подання до німецької прокуратури, з проханням почати розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних в Україні. Також уже передали досьє до Міжнародного кримінального суду.

CEHRI дійшла висновку, що саме Австрія має юрисдикцію для розслідування цих злочинів як воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Саме тому Фонд Клуні та CEHRI закликають австрійську владу відкрити кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних, що дозволить їх арешт, екстрадицію та судове переслідування.

Що важливо розуміти, ордери на арешт можуть бути виконані в країнах за межами Австрії через системи Європолу та Інтерполу.