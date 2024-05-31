Фонд "Мама Джейн" запускает инициативу "100 слів підтримки". Как присоединиться

Фонд "Мама Джейн" запускает инициативу "100 слів підтримки" с целью повышения осведомленности мирового сообщества об одном из самых болезненных вопросов Украины — похищении украинских детей Россией.

Что важно знать об инициативе "100 слів підтримки"

В первую очередь, она предполагает написание неравнодушными гражданами мира 100 слов поддержки для украинских детей, ставших заложниками путинского режима.

Фото: mamajane.com.ua

Как известно, десятки тысяч несовершеннолетних украинцев до сих пор остаются на оккупированных территориях или фактически были похищены представителями РФ и принудительно содержатся на территории оккупированного АР Крым и России.

Инициатива "100 слів підтримки" была начата с целью донесения до тысяч украинских детей, чьи идентичности и жизнь разрушаются из-за незаконного вторжения России, важного месседжа: “возвращайся домой!», который на самом деле имеет много подтекстов: “мы ждем вас дома”, “мы не забыли”, “мы будем за вас бороться”, “вы важные”, “вы украинцы”... Джейн Алиева директор Payback4Ukraine, основательница фонда "Мама Джейн"

Фото: mamajane.com.ua

Инициатива "100 слів підтримки" состоит из двух ключевых этапов:

Запуск. 30 мая вместе с "Громадським радіо" началась трансляция писем, написанных школьниками г. Киев Место распространения. Распространение новостей на украинских и международных медиаплатформах и в социальных сетях.

Фото: mamajane.com.ua

Как присоединиться к инициативе "100 слів підтримки"

Следует отметить, что это могут сделать все желающие. Для этого нужно:

написать "100 слів підтримки" или записать минутное видео, обращенное к детям, которые остаются на оккупированных территориях или похищенные Россией,

опубликовать его в любой социальной сети 1 июня 2024 и использовать хештеги: #comebackhome🇺🇦 #100wordsofsupport🇺🇦

тегнуть фонд “Мама Джейн” в Instagram или Facebook.

Фото: mamajane.com.ua

Мы призываем людей всех возрастов и всех наций использовать Международный день защиты детей как уместный и своевременный случай поддержать похищенных детей, находящихся в невероятно ужасных обстоятельствах, а также призвать политиков всего мира сконцентрировать внимание на продолжающемся геноциде, — подчеркнула Джейн Алиева. Поделиться

Основательница фонда "Мама Джейн" обращает внимание на то, что украинские дети, похищенные россиянами, сталкиваются с ужасающими видами издевательства со стороны РФ.

В первую очередь речь идет о психологическом давлении, физических издевательствах, насилии, манипуляциях, вербовках и милитаризации несовершеннолетних украинцев.

Мир должен понять, что похищенные украинские дети — новые янычары, поскольку Россия похищает и удерживает наших детей не только для улучшения своего генофонда, но и для подготовки к новой войне, террористическим атакам и т.д. Джейн Алиева директор Payback4Ukraine, основательница фонда "Мама Джейн"

Кроме того, кампания призывает западных лидеров и правительства поддержать украинских детей значимыми действиями:

— прекратить использовать термин "депортация", поскольку это "похищение";

— поддержать судебное дело в Европейском суде по правам людей;

— привлечь к ответственности всех виновных за участие в похищении украинских детей.

Не только украинцы, но и люди из разных уголков мира получат возможность написать письмо объемом 100 слов, на украинском или английском языках, чтобы поддержать украинских детей.

Фото: mamajane.com.ua

С 30 мая и в течение нескольких недель в эфире “Громадського Радіо” будут зачитывать письма всех неравнодушных в рамках инициативы "100 слів підтримки". Также проект решили поддержать локальные и иностранные СМИ.