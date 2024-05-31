Фонд "Мама Джейн" запускает инициативу "100 слів підтримки". Как присоединиться

Фонд "Мама Джейн" запускает инициативу "100 слів підтримки" с целью повышения осведомленности мирового сообщества об одном из самых болезненных вопросов Украины — похищении украинских детей Россией.
Что важно знать об инициативе "100 слів підтримки"
В первую очередь, она предполагает написание неравнодушными гражданами мира 100 слов поддержки для украинских детей, ставших заложниками путинского режима.
Как известно, десятки тысяч несовершеннолетних украинцев до сих пор остаются на оккупированных территориях или фактически были похищены представителями РФ и принудительно содержатся на территории оккупированного АР Крым и России.
Инициатива "100 слів підтримки" состоит из двух ключевых этапов:
Запуск. 30 мая вместе с "Громадським радіо" началась трансляция писем, написанных школьниками г. Киев
Место распространения. Распространение новостей на украинских и международных медиаплатформах и в социальных сетях.
Как присоединиться к инициативе "100 слів підтримки"
Следует отметить, что это могут сделать все желающие. Для этого нужно:
написать "100 слів підтримки" или записать минутное видео, обращенное к детям, которые остаются на оккупированных территориях или похищенные Россией,
опубликовать его в любой социальной сети 1 июня 2024 и использовать хештеги: #comebackhome🇺🇦 #100wordsofsupport🇺🇦
тегнуть фонд “Мама Джейн” в Instagram или Facebook.
Основательница фонда "Мама Джейн" обращает внимание на то, что украинские дети, похищенные россиянами, сталкиваются с ужасающими видами издевательства со стороны РФ.
В первую очередь речь идет о психологическом давлении, физических издевательствах, насилии, манипуляциях, вербовках и милитаризации несовершеннолетних украинцев.
Кроме того, кампания призывает западных лидеров и правительства поддержать украинских детей значимыми действиями:
— прекратить использовать термин "депортация", поскольку это "похищение";
— поддержать судебное дело в Европейском суде по правам людей;
— привлечь к ответственности всех виновных за участие в похищении украинских детей.
Не только украинцы, но и люди из разных уголков мира получат возможность написать письмо объемом 100 слов, на украинском или английском языках, чтобы поддержать украинских детей.
С 30 мая и в течение нескольких недель в эфире “Громадського Радіо” будут зачитывать письма всех неравнодушных в рамках инициативы "100 слів підтримки". Также проект решили поддержать локальные и иностранные СМИ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-