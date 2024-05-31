Фонд "Мама Джейн" запускає ініціативу "100 слів підтримки". Як доєднатися

Фонд “Мама Джейн” запускає ініціативу "100 слів підтримки" з метою підвищення обізнаності світової спільноти про одне з найболючіших питань України — викрадення українських дітей Росією.
Що важливо знати про ініціативу "100 слів підтримки"
Насамперед вона передбачає написання небайдужими громадянами світу 100 слів підтримки для українських дітей, які стали заручниками путінського режиму.
Як відомо, десятки тисяч неповнолітніх українців досі залишаються на окупованих територіях або були фактично викрадені представниками РФ і примусово утримуються на території окупованого АР Крим та Росії.
Ініціатива "100 слів підтримки" складається з двох ключових етапів:
Запуск. 30-го травня разом з “Громадським Радіо” розпочалася трансляція листів, написаних школярами м. Київ
Місце розповсюдження. Розповсюдження новин на українських та міжнародних медіаплатформах та в соціальних мережах.
Як доєднатися до ініціативи "100 слів підтримки"
Варто зазначити, що це можуть зробити усі охочі. Для цього потрібно:
написати "100 слів підтримки" або записати хвилинне відео, звернене до дітей, які продовжують залишатись на окупованих територіях або викрадені Росією,
опублікувати його в будь-якій соціальній мережі 1 червня 2024 року та використати хештеги: #comebackhome🇺🇦 #100wordsofsupport🇺🇦
тегнути фонд “Мама Джейн” в Instagram або Facebook.
Засновниця фонду “Мама Джейн” звертає увагу на те, що українські діти, викрадені росіянами, стикаються з жахливим видами знущання з боку РФ.
Насамперед йдеться про психологічний тиск, фізичне знущання та насильство, маніпуляції, вербування та мілітаризацію неповнолітніх українців.
Окрім того, кампанія закликає західних лідерів та уряди підтримати українських дітей значущими діями:
— припинити використовувати термін "депортація", адже це "викрадення";
— підтримати судову справу в Європейському суді по правах людей;
— притягнути до відповідальності всіх винних осіб за участь у викраденні українських дітей.
Не лише українці, але й люди з різних куточків світу отримають можливість написати лист обсягом 100 слів, українською чи англійською мовами, щоб підтримати українських діток, яких незаконно викрали або утримають на ТОТ російські окупанти.
З 30 травня та протягом декількох тижнів в етері “Громадського радіо” будуть зачитуватися листи усіх небайдужих у межах ініціативи "100 слів підтримки". Також проєкт вирішили підтримати локальні та іноземні ЗМІ.
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