Forbes назвал главную опасность российских "танков-черепах"

На фронте все чаще фиксируют странные русские танки с "панцирями". Т-72 с широкой защитной броней сверху получили название "танки-черепахи". Вероятно, они могут использоваться для разминирования.

Чем опасны российские "танки-черепахи"

Как пишет Forbes, все замеченные "танки-черепахи" принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению сепаратистов, которое сейчас находится под российским командованием.

И украинцы, и россияне пытались оградить свои танки от попаданий беспилотников и снарядов. Для этого применяли защитные клетки или планки, лишь несколько ограничивающие вращение ее пушечной башни.

Броня в панцире "танка-черепахи" оставляет лишь небольшую щель спереди и препятствует вращению пушки. Очевидные недостатки самодельной брони вызывают вопросы.

Роль черепахового аквариума, похоже, заключалась в том, чтобы уничтожить его, — иронически прокомментировал ученый, изучающий оружие Матью Мосс. Поделиться

Вероятно, эти танки выполняют роль прорывника — оснащенного плугом инженерного транспортного средства, главная задача которого состоит в том, чтобы провести другие транспортные средства через минное поле, чтобы подвести их достаточно близко к линиям противника для атаки. Предполагается, что враг будет вести огонь по прорывнику, поэтому спецмашину оснащают плотной броней.

Может ли что-нибудь противостоять танкам-черепахам

Армия США имеет лучшую машину для прорыва в мире, почти 70-тонную машину, которая фактически танк М-1 без пушки и с прикрепленным оборудованием для разминирования. В конце прошлого года американцы тихонько подарили украинцам несколько таких штурмовых брекеров.

Российская армия не имеет прорывника такого же класса. Собственные русские инженерные машины IMR, как правило, функционируют как аварийщики. Они весят всего 50 тонн, имеют меньшую защиту и громоздкий кран.

Столкнувшись с украинским минным полем и стаями крошечных FPV-дронов, а также не имея специально сконструированных прорывателей, техники 5-й мотострелковой бригады, возможно, решили создать собственные прорывники.

Если теория правдива, россияне взяли более старые танки Т-72 — возможно, те, чьи башни уже имели проблемы с перемещением — и добавили две вещи, необходимые каждой машине для прорыва: дополнительная броня и снаряжение для разминирования. Наличие в "танках-черепах" второй составляющей прорывника проверить сложно, ведь она скрыта за броней.

Аналитик Роб Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии заметил на одном из таких танков минный каток. Это набор крепких колес, которые приводят в действие мины немного впереди машины.

Этот "танк-черепаха", также бывший первым в своем типе с оборудованием для защиты от беспилотных летательных аппаратов, продолжал продвигаться после того, как проехал несколько мин, — отметил Ли. Поделиться

Уничтожен только один танк-черепаха — в него попала артиллерия по возвращении на базу после боя 8 апреля. Если есть основания опасаться за долгое будущее таких танков, то это то, что они защищены от FPV.

Если дефицит боеприпасов в Украине скоро закончится, российские "танки-черепахи" не будут жить на поле боя так долго.