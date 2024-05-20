Что известно о готовности США и G7 выделить миллиарды долларов в помощь Украине

Отмечается, что на саммите G7 в июне члены Большой семерки планируют обсудить план, согласно которому Украина может получить авансовый заем, подкрепленный прибылью от замороженных активов РФ в размере 350 млрд долларов.

Авторы материала подчеркивают, что некоторые члены G7 не очень рады этой инициативе, однако позиция этих стран изменилась из-за дипломатического давления со стороны США.

По словам чиновников из США, уже этим летом Украина может получить ссуду в размере 50 млрд долларов.

В материале подчеркивается, что эта помощь поступит Киеву в решающий момент, поскольку украинские военные прилагают все силы, чтобы сдержать наступление преступной армии РФ.

Что известно о позиции других стран-членов G7

Авторы публикации добавляют, что план одобрительно приняли даже те члены G7, которые оказывали активное сопротивление инициативе по конфискации замороженных активов РФ.

Новую инициативу они рассматривают в качестве долгосрочного плана поддержки Украины в случае, если действующий президент США Джо Байден проиграет президентские выборы и вместо него в Белый дом вернется Дональд Трамп.

Отмечается, что инициатива по предоставлению Украине ссуды со страхованием за счет замороженных активов РФ должна быть реализована до ноября этого года.

По словам чиновников из Италии, которая сейчас возглавляет G7, на саммите попытаются прийти к согласию относительно максимально эффективного использования непредвиденных доходов для обеспечения долгосрочного финансирования Украины.

Переговоры продолжаются накануне встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" в Италии, которая состоится на следующей неделе, на которой будут обсуждаться этот вопрос.

Западные чиновники отмечают, что США стремятся включить в совместное заявление G7 формулировку об использовании замороженных активов РФ.

Против конфискации ключевых активов РФ выступали Франция, Германия, Италия и Япония.

Пока еще следует утвердить детали, в частности, определить того, кто будет отдавать ссуду — только США или страны G7 через специальную структуру. Кто будет гарантировать возврат средств в рамках займа, как будут распределяться риски и погашения в случае, если будущие прибыли не материализуются.