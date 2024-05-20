Що відомо про готовність США та G7 виділити мільярди доларів на допомогу Україні

Зазначається, що на саміті G7 у червні члени Великої сімки планують обговорити план, відповідно до якого, Україна може отримати авансову позику, підкріплену прибутком від заморожених активів РФ у розмірі 350 млрд доларів.

Автори матеріалу підкреслюють, що дехто з членів G7 не дуже радий цій ініціативі, однак позиція цих країн змінилась через дипломатичний тиск з боку США.

За словами посадовців зі США, вже цього літа Україна може отримати позику у розмірі 50 млрд доларів.

У матеріалі підкреслюється, що ця допомога надійде Києву у вирішальний момент, оскільки українські військові докладають всіх сил, аби стримати наступ злочинної армії РФ.

Що відомо про позицію інших країн-членів G7

Автори публікації додають, що план схвально прийняли навіть ті члени G7, які чинили активний опір ініціативі з конфіскації заморожених активів РФ.

Нову ініціативу вони розглядають у якості довгострокового плану з підтримки України у разі, якщо чинний президент США Джо Байден програє президентські вибори і замість нього у Білий дім повернеться Дональд Трамп.

Зазначається, що ініціатива з надання Україні позики із страхуванням за рахунок заморожених активів РФ має бути реалізована до листопада цього року.

За словами посадовців з Італії, яка наразі очолює G7, на саміті намагимуться дійти згоди стосовно максимально ефективного використання непередбачених доходів для забезпечення довгострокового фінансування України.

Переговори тривають напередодні зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн "Великої сімки" в Італії, що відбудеться наступного тижня, на якій обговорюватимуть це питання.

Західні посадовці зазначають, що США прагнуть включити до спільної заяви G7 формулювання стосовно використання заморожених активів РФ.

Проти конфіскації ключових активів РФ виступали Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Наразі ще слід затвердити деталі, зокрема, визначити того, хто віддаватиме позику — тільки США або країни G7 через спеціальну структуру. Хто буде гарантувати поверення коштів у рамках позики, як розподілятимуться ризики і погашення в разі, якщо майбутні прибутки не матеріалізуються.