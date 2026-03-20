Генштаб подтвердил поражение самолета А-50 и ряда военных объектов РФ

Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50 и завод в Алчевске. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно атаковали самолет А-50 и военный завод в Алчевске, причинив значительный ущерб российскому военно-промышленному комплексу.
- Поражены объекты Алчевского металлургического комбината и полигона 'Восточный', используемые для производства военной техники и бронированной стали для оккупационной армии.
ВСУ поразили российский самолет А-50 и военный завод в Алчевске
В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам российского агрессора.
В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ТОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливки и первичная обработка заготовок большого калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.
Также поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ТОТ Запорожской обл.).
Уточнены результаты поражения 17 марта 2026 объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, рф). Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.
Силы обороны Украины продолжат наносить поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса окупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
