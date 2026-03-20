Генштаб подтвердил поражение самолета А-50 и ряда военных объектов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ
А-50
Читати українською

Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50 и завод в Алчевске. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно атаковали самолет А-50 и военный завод в Алчевске, причинив значительный ущерб российскому военно-промышленному комплексу.
  • Поражены объекты Алчевского металлургического комбината и полигона 'Восточный', используемые для производства военной техники и бронированной стали для оккупационной армии.

В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам российского агрессора.

В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ТОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливки и первичная обработка заготовок большого калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Также поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ТОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Уточнены результаты поражения 17 марта 2026 объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, рф). Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

Силы обороны Украины продолжат наносить поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса окупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Раскрыты подробности атаки на самолет А-50. В Беларуси рассказали о последствиях и повреждениях
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кто на самом деле подорвал российский самолет А-50 в Беларуси — данные The Economist
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Где Россия держит еще один самолет А-50 — данные спутников
А-50 армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?